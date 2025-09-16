Showbiz

Preminuo čuveni glumac i reditelj Robert Redford

Objavljeno prije 22 minute

Rekla je da je umro u snu, ali nije navela konkretan uzrok

Američki filmski glumac i reditelj Robert Redford preminuo je u 89. godini. Redford je postao oskarovski reditelj, čiji su hit filmovi često pomagali SAD-u da razumije samu sebe, a koji je van ekrana bio strastveni zagovornik ekoloških pitanja i pokretač nezavisnog filmskog pokreta okupljenog oko Sundance festivala.

On je preminuo u utorak ujutro u svom domu u saveznoj državi Utah. Njegovu smrt, u planinama nedaleko od Prova, saopćila je Sindi Berger, izvršna direktorica PR agencije Rogers & Cowan PMK. Kazala je da je preminuo u snu, ali nije navela tačan uzrok smrti. Sa izraženim prezirom prema holivudskom pristupu “pojednostavljivanja” filmova, Redford je obično zahtijevao da njegovi projekti nose kulturnu težinu.

U mnogim slučajevima uspijevao je ozbiljne teme, poput tuge i političke korupcije, približiti publici, i to nimalo slučajno – zahvaljujući svojoj ogromnoj glumačkoj karizmi.

