Na Trgu svetog Petra u Vatikanu održan prvi koncert u 2.000 godina

Na Trgu svetog Petra, pod monumentalnom sjenom Bazilike svetog Petra, sinoć se okupilo više hiljada ljudi kako bi prisustvovali muzičkom događaju “Milost za svijet”, koncertu posvećenom porukama duhovne refleksije, globalnog jedinstva i mira.

Ovo je bio prvi javni koncert koji je Vatikan organizovao u posljednja dva milenija, a režirali su ga Ferel Vilijams (Pharrell Williams) i Andrea Bočeli (Andrea Bocelli). Na pozornici su nastupili i svjetski poznati izvođači: Dženifer Hadson (Jennifer Hudson), Karol G, južnokorejski K-pop umjetnik BamBam te američki rep duo Klipse (Clipse).

Ovaj nesvakidašnji događaj bio je kruna dvodnevnog okupljanja u Vatikanu, gdje su se prethodno sastali svjetski lideri, dobitnici Nobelove nagrade i istaknuti aktivisti. Tokom tematskih okruglih stolova, raspravljali su o hitnim globalnim izazovima i mogućnostima za jačanje međunarodne solidarnosti.

