Čarli Šin otkrio potresne detalje o Metjuu Periju: “Htio sam da mu se javim”

Čarli Šin je priznao je da žali zbog toga što se nije ponovo povezao sa svojim preminulim prijateljem Metjuom Perijem prije njegove prerane smrti.

Govoreći za Page Six, Čarli Šin (60) pohvalio je Perijeve memoare Prijatelji, ljubavnici i velika strašna stvar, objavljene godinu dana prije glumčeve smrti u oktobru 2023. godine od predoziranja ketaminom u 54. godini.

Šin, koji takođe ima historiju zavisnosti od droga, rekao je da je knjigu pročitao u jednom danu i da ga je obradovalo što je i sam spomenut u njoj.

“Bila je briljantna”, rekao je Šin o Perijevim memoarima, prenosi b92.

“Isključio sam telefon i rekao: ‘U redu, ovo je sada jedino važno.’ I bio sam u njegovoj knjizi! Nasmijalo me kad je ispričao kako je, gledajući vijest o meni, pomislio: ‘Dođavola s Čarlijem Šinom i ja ću jednog dana biti isto toliko slavan.'”

“Pomislio sam: ‘Samo naprijed, Mete.'” – dodao je Šin, rekavši da je planirao da ga pozove, ali nažalost nije stigao.

“Htio sam da mu se javim, da popijemo kafu ili nešto slično. Nažalost, nisam. A onda, tri nedjelje kasnije, on je umro.”

U svojim memoarima, Peri je iskreno pisao o borbi sa zavisnošću tokom najveće slave serije Prijatelji, navodeći kako je gledao TV prilog o Šinu i njegovim problemima sa drogom i poželeo da i sam dostigne sličnu slavu.

Šin uzvraća poštovanje u svojoj novoj knjizi The Book of Sheen, objavljenoj u utorak, gdje se prisjeća prijateljstva sa Perijem. Opisuje kako su se upoznali 2007. godine na privatnoj grupi podrške koju je Peri organizovao u svom domu.

“O toj grupi je i on sam govorio javno dok je bio živ, tako da ne kršim nikakav kodeks”, napisao je Šin.

“Metju i ja smo delili jednu dublju istinu – obojica smo bili, kako je znao da kaže Bobi Di Džej, ‘veterani neizrecivog.'”

Šin u knjizi Roberta Daunija Džuniora, koji je takođe javno govorio o svojoj borbi sa zavisnošću, naziva Bobi Di Džejem.

“Fascinirala me Metova sposobnost da svaku tugu pretvori u osmijeh”, napisao je Šin.

“Nikada nisam upoznao nekoga ko je humor koristio kao štit od bola tako majstorski. Uživao sam u svakom trenutku provedenom s njim – biti pored Metjua bilo je mnogo bolje nego biti u centru pažnje većine ljudi.”

Šin je rekao da je sa Perijem odmah pronašao “zajednički jezik” zbog sličnih iskustava sa zavisnošću, naveo je Entertejment Vikli.

