Amidžić: Nekada sam bio gej, pa sam se vratio

Srbijanski voditelj Ognjen Amidžić tokom svoje emisije AmiG Show našalio se na svoj račun i tako zabavio publiku i goste u emisiji.

Naime, on je jednom prilikom u rubrici “Šta bi radije” postavio nezgodno pitanje Milanu Mitroviću.

– Milane, šta bi radije, da te ortaci vide kako izlaziš iz gej kluba ili da te prepoznaju u nekom filmu za odrasle? – pitao je Ognjen Milana.

– Ovo drugo je bolje – odgovorio je Mitrović, pa dodao: – Zapravo, kad vratim film, imao sam ponudu da pjevam u gej klubu.

– Kao, ja sam isto bio gej nekada i sad sam se vratio – rekao je Ognjen i nasmijao sve u studiju.

Podsjetimo, Amidžić je nedavno otkrio da će u novoj sezoni muzičkog takmičenja “Pinkove Zvezde” biti voditelj, te je progovorio o svojim zaduženjima.

– Mene su zvali, ja sam se dogovorio sa producentom, onda smo bili kod Željka. Ja neću biti samo voditelj, ja ću biti spona između produkcije i žirija, kroz svoje voditeljske zadatke. Ja ću imati pravo ko ide dalje ili ne ide, ako bude neriješeno, ja ću da prelomim sve to. Ne želim da otkrivam previše. Biće mi zanimljivo. Ja ne volim da se poredim, Saša Popović je bio drugačiji i autor svega toga, ovo će imati elemente toga kao što je on radio, ali će biti na moj način – izjavio je voditelj.

Amidžić trenutno uživa i u porodičnoj sreći – sa suprugom Minom čeka drugo dijete. Nakon sina Peruna, porodica Amidžić uskoro će dobiti djevojčicu.

