Nikolina Pišek objavila razgovor s muškarcem s Tindera: “Piši na old school telefon”

Voditeljica Nikolina Pišek ovih je dana na Instagramu podijelila razgovor s Tindera.
– Kad mi objasne da moram na Tinder – napisala je i označila voditeljicu i glazbenicu Idu Prester.
Na screenshoutu se vidi da se Nikolina prva javila muškarcu i napisala mu:
„O heloooo. Trenira li se? Cuga? Bez erotskih pretenzija? Kiss.“
Muškarac joj je odgovorio:
„Poludjet ću s tobom. Može trening pa klopa.“
Prošlo je nekoliko dana do njezine nove poruke. Objašnjavajući zašto mu nije ranije odgovorila, Nikolina je napisala:
„Piši, brate, na nešto normalno. Ovo ne znam kad sam posljednji put otvorila. I onda naletim na tebe. Jopet.“
On ju je ispravio: „Opet.“
Na što je Nikolina dodala:
„Piši na old school telefon.“