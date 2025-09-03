Showbiz

Nikolina Pišek objavila razgovor s muškarcem s Tindera: “Piši na old school telefon”

Objavljeno prije 8 minuta

Piši, brate, na nešto normalno. Ovo ne znam kad sam posljednji put otvorila. I onda naletim na tebe, navela je

Voditeljica Nikolina Pišek ovih je dana na Instagramu podijelila razgovor s Tindera.

– Kad mi objasne da moram na Tinder – napisala je i označila voditeljicu i glazbenicu Idu Prester.

Na screenshoutu se vidi da se Nikolina prva javila muškarcu i napisala mu:

„O heloooo. Trenira li se? Cuga? Bez erotskih pretenzija? Kiss.“

Muškarac joj je odgovorio:

„Poludjet ću s tobom. Može trening pa klopa.“

Prošlo je nekoliko dana do njezine nove poruke. Objašnjavajući zašto mu nije ranije odgovorila, Nikolina je napisala:

„Piši, brate, na nešto normalno. Ovo ne znam kad sam posljednji put otvorila. I onda naletim na tebe. Jopet.“

On ju je ispravio: „Opet.“

Na što je Nikolina dodala:

„Piši na old school telefon.“


