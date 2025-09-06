Savjetnica za veze razotkrivena: Godinama gradila ugled, a sada se suočava s kritikama javnosti

Sadija Kan (Sadia Khan), poznata je svijetu kao savjetnica za veze, a koja sebe predstavlja kao ženu visoke vrijednosti, dobila je niz kritika, nakon što su ljudi na društvenim mrežama počeli otkrivati videozapise o njenoj aferi sa zauzetim muškarcem.

Veliku popularnost stekla je putem društvenih mreža, a vjerovatno ste i vi pogledali jedan od njenih videozapisa, a da niste znali da je ona. Svakodnevno je savjetovala žene kako da cijene sebe. Bila je uzor i dobar primjer kako prava žena “drži do sebe” sve dok je javnost nije krenula razotkrivati.

Influencerica, koja živi u Dubaiju, naplaćuje čak 6.000 dolara za svoje programe podučavanja, te je izgradila svoj brend na podučavanju muškaraca samopouzdanju, vezama i ličnoj transformaciji.

Ipak, dugo građena slika u javnosti, sada je pred slomom i naišla je na kritike nakon što su se pojavile tekstualne poruke od prije nekoliko godina, a upućuje na to da se ponaša potpuno suprotno od onoga što promoviše. Sadržaj se uveliko dijeli na TikToku.

Mnogi na internetu prozivaju influencericu zbog njene dvoličnosti, tvrdeći da se njen ugled i biznis možda nikada neće oporaviti.

