Šako Polumenta imao samo jedan nastup ove sezone: Pjevač tvrdi da je na udaru estradne mafije

Objavljeno prije 22 minute

Narod nema pojma koliko pjevača je zapravo u tome, koliko njih nije uspjelo da se odupre pritisku, navodi

Pjevač Šako Polumenta prethodnih godina je imao do 20 nastupa tokom ljetne sezone, međutim, ove godine imao je samo jedan.

On je govorio kako je do toga došlo.

– Odlučio sam da se ove godine malo povučem jer sezona ni na početku nije bila najbolja. Svi znamo kako je bilo na početku, u junu i julu. Rekao sam da hoću svoje ime da sačuvam i da ne želim da piljarim i radim svuda u klubovima. Imao sam pet koncerata na trgovima širom regiona, tu je bilo 10.000 ljudi i više. To me je ispunilo. Ja nisam kiksao kao moje kolege, nek’ je njima srećno, meni je bilo prelepo. Nemam ništa protiv toga da bih blatio neke novokomponovane pevače koji ulaze i izlaze, za koliko rade i kako se nameću. Imam svoj mir i moje pesme će živeti. Sad sam ovde u Budvi prvi put ove godine, a nekad je bilo i po deset puta. Ali možda je to dobro – rekao je Polumenta.

Kazao je da ga je blokirala estradna mafija.

– Evo vidite kako me je blokirala estradna mafija. Ja sam njih blokirao, njih nema nigde u mom životu. Ja lepo i slobodno gazim ovom zemljom sa ovim lepim poštenim narodom zagrljen, uz pesmu. Te ljude ja ne poznajem. Samo neka ta mafija, ako već pravi probleme velikim pevačima i uslovljavaju vlasnike pevačima kojima oni raspolažu, neka bace oko na moje nastupe na trgovima pred 20.000 ljudi i samo neka kažu: “Šako, svaka čast ili ne svaka čast!” Ja nisam osetio da su me blokirali. Želeo sam da se povučem i nisam hteo da se namećem, ne pristajem na ucene. Nisam želeo da imam 100 ili 200 ljudi na nastupima i da spuštam svoju cenu. Meni moja karijera ne dozvoljava da spuštam cenu, neki ne mogu ni svoje muzičare da plate – zaključio je Polumenta.

Inače, on je i ranije govorio o pritiscima sa kojima se pjevači suočavaju na estradi.

– Sećam se da je baš bilo gusto. Estradna mafija vlada, samo je pitanje koga će da targetiraju. Narod nema pojma koliko pevača je zapravo u tome, koliko njih nije uspelo da se odupre pritisku. Nisam dozvolio da me bilo ko ucenjuje, zato sam se povukao i nisam pevao na prestižnim mestima, nego sam išao u dijasporu. Morao sam da se snađem i brzo mislim. Kad su videli da ne padam na provokacije, počeli su da pominju moju decu, da prete i pominju neke bombe. Nisam se dao uplašiti i bio sam dostojanstven iako mi nije bilo svejedno – kaže Šako, pa dodaje:

– Samostalan sam izvođač, za razliku od 90 posto estradnjaka, koje gura mafija ili veze koje imaju s jakim ljudima ili sponzorima… Mnogi nemaju hitove, već samo izađu i pevaju moje pesme. Krimosi su me startovali gde god da krenem, Švajcarska, Nemačka, ma svuda! Proganjali su me na svaka tri meseca. Mnogi su se prepustili, ja nikada nisam i zato sam trpeo sankcije, svađao se, nema gde me nisu zabranjivali kad čuju da imam nastup. Nisam mogao da pevam ni u jednom klubu koji oni drže. Najveće zvezde kod nas su imale tih problema, a ja sam uspeo da se izborim za sebe i svoje mesto – poručio je Polumenta.


