Showbiz

Džesi Džej otkazala turneje u SAD-u i Velikoj Britaniji zbog zdravstvenih problema: “Osjećam se frustrirano i tužno”

3.9K  
Objavljeno prije 43 minute

U junu je javno otkrila da se bori s rakom dojke

U objavi na društvenim mrežama pjevačica je istakla da je američku turneju otkazala, a britansku prolongirala, jer je u oktobru zakazana operacija koja se poklapa s nastupima.

– Jako mi je žao, osjećam se frustrirano i tužno, ali moram biti bolje, moram ozdraviti i ovo je ispravna odluka – istakla je pjevačica.

Podsjećamo, 37-godišnja pjevačica u junu je javno otkrila da se bori s rakom dojke, a nedavno je bila podvrgnuta mastektomiji.

Iako se nada oporavku, zdravstveno stanje je prisililo na otkazivanje nadolazećih nastupa.

Džesi Džej je najavila i novu operaciju, navodeći da zahvat neće biti “preozbiljan”, ali da ga mora obaviti do kraja godine.

Pjevačica redovno dijeli svoja iskustva s fanovima putem društvenih mreža, otvoreno govoreći o fizičkim i emocionalnim posljedicama liječenja.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh