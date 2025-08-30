Džesi Džej otkazala turneje u SAD-u i Velikoj Britaniji zbog zdravstvenih problema: “Osjećam se frustrirano i tužno”

U objavi na društvenim mrežama pjevačica je istakla da je američku turneju otkazala, a britansku prolongirala, jer je u oktobru zakazana operacija koja se poklapa s nastupima.

– Jako mi je žao, osjećam se frustrirano i tužno, ali moram biti bolje, moram ozdraviti i ovo je ispravna odluka – istakla je pjevačica.

Podsjećamo, 37-godišnja pjevačica u junu je javno otkrila da se bori s rakom dojke, a nedavno je bila podvrgnuta mastektomiji.

Iako se nada oporavku, zdravstveno stanje je prisililo na otkazivanje nadolazećih nastupa.

Džesi Džej je najavila i novu operaciju, navodeći da zahvat neće biti “preozbiljan”, ali da ga mora obaviti do kraja godine.

Pjevačica redovno dijeli svoja iskustva s fanovima putem društvenih mreža, otvoreno govoreći o fizičkim i emocionalnim posljedicama liječenja.

