Niz kritika za 12-godišnjakinju: Kćerka Kim Kardašijan izazvala raspravu na društvenim mrežama

Objavljeno prije 1 sat

Neki tvrde da ima smisla za modu, dok drugi misle da je previše mlada za ovakave modne odabire

Kćerka slavne Kim Kardašijan (Kardashian), Nort Vest (North West) ima tek 12 godina, a već privlači pažnju medija. Ovog puta je to bilo tokom odmora u Rimu gdje se pojavila na večeri u zanimljivoj modnoj kombinaciji koja je izazvala lavinu komenatara na društvenim mrežama. Neki tvrde da ima smisla za modu, dok drugi misle da je previše mlada za ovakave modne odabire.

Nort u čizmama viša od mame
Na fotografijama se vidi kako Nort Vest izlazi iz restorana zajedno sa majkom. Dok je Kardašijan bila u svom prepoznatljivom stilu, djevojčica je ukrala pažnju ogromnim platform čizmama u kojima je bila viša od nje. Nosi plavu periku, naočale i kikice, a modna kombinacija, korzet i mini suknja, dodatno je izazvala raspravu među fanovima.

Osude javnosti
Na društvenim mrežama razvila se rasprava.

– Ne sviđa mi se bustijer na djevojčici od 12 godina. Volim Kim i Nort, ali ovo bi bilo veliko ne od mene – napisao je jedan korisnik.

Drugi su isticali da bi majka trebalo da sačuva djetinjstvo svoje kćerke.

S druge strane, mnogi su branili Kim, naglašavajući da su komentari pretjerani i da ljudi treba da se bave vlastitim životima, umjesto što kritikuju djevojčicu.

Stare rasprave sa bivšim suprugom
Ovo nije prvi put da se roditeljski izbori Kim Kardašijan dovode u pitanje. Njen bivši suprug Kanye West (Kanje Vest), sa kojim ima četvero djece, Nort, Sejnta, Čikago i Psalma, više puta je javno govorio da mu je oduzeto pravo da odlučuje o tome kako se djeca oblače, u koju školu idu i s kim provode vrijeme.

– Ne želim samo da viđam svoju djecu. Želim da ih odgajam i da imam pravo glasa. Moje kćerke nose karmin i parfem – napisao je reper 2022. na mreži “X”.

Također je izjavio kako mu posjete sa djecom liče na zatvorske posjete.

Kardašijan je, s druge strane, ranije isticala da su joj bezbjednost i dobrobit djece prioritet, pa je često bila zabrinuta zbog kontroverznog ponašanja bivšeg supruga.


