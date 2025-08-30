Niz kritika za 12-godišnjakinju: Kćerka Kim Kardašijan izazvala raspravu na društvenim mrežama

Kćerka slavne Kim Kardašijan (Kardashian), Nort Vest (North West) ima tek 12 godina, a već privlači pažnju medija. Ovog puta je to bilo tokom odmora u Rimu gdje se pojavila na večeri u zanimljivoj modnoj kombinaciji koja je izazvala lavinu komenatara na društvenim mrežama. Neki tvrde da ima smisla za modu, dok drugi misle da je previše mlada za ovakave modne odabire.

Nort u čizmama viša od mame

Na fotografijama se vidi kako Nort Vest izlazi iz restorana zajedno sa majkom. Dok je Kardašijan bila u svom prepoznatljivom stilu, djevojčica je ukrala pažnju ogromnim platform čizmama u kojima je bila viša od nje. Nosi plavu periku, naočale i kikice, a modna kombinacija, korzet i mini suknja, dodatno je izazvala raspravu među fanovima.

Osude javnosti

Na društvenim mrežama razvila se rasprava.

– Ne sviđa mi se bustijer na djevojčici od 12 godina. Volim Kim i Nort, ali ovo bi bilo veliko ne od mene – napisao je jedan korisnik.

Drugi su isticali da bi majka trebalo da sačuva djetinjstvo svoje kćerke.

S druge strane, mnogi su branili Kim, naglašavajući da su komentari pretjerani i da ljudi treba da se bave vlastitim životima, umjesto što kritikuju djevojčicu.

Stare rasprave sa bivšim suprugom

Ovo nije prvi put da se roditeljski izbori Kim Kardašijan dovode u pitanje. Njen bivši suprug Kanye West (Kanje Vest), sa kojim ima četvero djece, Nort, Sejnta, Čikago i Psalma, više puta je javno govorio da mu je oduzeto pravo da odlučuje o tome kako se djeca oblače, u koju školu idu i s kim provode vrijeme.

– Ne želim samo da viđam svoju djecu. Želim da ih odgajam i da imam pravo glasa. Moje kćerke nose karmin i parfem – napisao je reper 2022. na mreži “X”.

Također je izjavio kako mu posjete sa djecom liče na zatvorske posjete.

Kardašijan je, s druge strane, ranije isticala da su joj bezbjednost i dobrobit djece prioritet, pa je često bila zabrinuta zbog kontroverznog ponašanja bivšeg supruga.

