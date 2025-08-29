Porodica slavnog komičara u prvom planu na crvenom tepihu: Kćerke zasjenile slavnog oca

Na premijeri filma “Jay Kelly” pojavila se i porodica Sandler koja je privukla ogromnu pažnju medija. Glumac Adam Sandler, poznat po svojim komedijama, ovog puta je zablistao na crvenom tepihu u pratnji supruge Džeki (Jackie) i kćerki Sejdi (Sadie) i Sani (Sunny).

Ove tri ljepotice pažnju su privukle jednostavnim dugim haljinama koje su se savršeno uklopile zajedno. Međutim, ono što je posebno došlo do izražaja nisu same kombinacije, već činjenica koliko su one odrasle. Djevojčice koje su nekad imale sporedne uloge u očevim komedijama sada su prave tinejdžerke koje sve više grade svoj identitet. Iako su odrastale što dalje od medija, publika ih je imala priliku upoznati kroz niz manjih uloga u Sandlerovim filmovima, a posebno su se istaknule u Netflixovu hitu “You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah”. Taj projekat je zapravo uključio čitavu porodicu Sandler.

Sani se našla u glavnoj ulozi, Sejdi je igrala kao njena sestra, dok su roditelji bili u sporednim, ali svejedno zapaženim ulogama. Upravo je ta porodična dinamika dala filmu poseban šarm.

Sve češće pojavljivanje Sandlerovih kćerki na filmskom platnu otvara pitanje, hoće li krenuti očevim stopama i izgraditi vlastite karijere u Hollywoodu. Posebno ih je pohvalio redatelj filma “Happy Gilmore”, Kajl Njuvaček (Kyle Newacheck), istaknuvši njihov talenat. Osim glume, svaka od njih razvija i osobne interese. Sejdi trenutno studira glumu na prestižnom “Tisch” institutu, što jasno upućuje na njene profesionalne ambicije, dok mlađa Sani, uz glumački talenat, sve više pokazuje i muzičku nadarenost.

Talent su naslijedile i u praksi pokazale još prije nekoliko godina, kada ih je otac pozvao na pozornicu u sklopu jedne humanitarne akcije.

Njihov zajednički nastup izazvao je val pozitivnih reakcija na društvenim mrežama, korisnici su se složili kako djevojke osim talenta dijele i očevu harizmu, ali i samopouzdanje na sceni.

