Đina Džinović pokazala kadrove iz luksuzne vile na Senjaku: Sunčanje pored bazena i golišavi prizori izazvali pažnju

Nakon razvoda Harisa Džinovića i Meline Galić, njihova djeca – sin Kan i kćerka Đina – ostala su da žive s ocem u luksuznoj vili na Senjaku.



Iz ove velelepne rezidencije, koja obiluje komforom i luksuzom, Đina često objavljuje video snimke, a ovoga puta svojim pratiocima na društvenim mrežama pokazala je trenutke opuštanja pored bazena.

Sunčanje na terasi

Đina je jutro provela na prostranoj i osunčanoj terasi, sunčajući se u crnom bikiniju.

Ležeći na peškiru pored bazena, snimala se dok je pričala o problemima koji je muče, a u jednom trenutku kamera je zabilježila i više nego što je možda planirala – njene obline došle su u prvi plan.

Provokativni kadrovi s Mikonosa

Prije nekoliko dana, Đina je boravila na Mikonosu, odakle se redovno oglašavala putem Instagrama. U jednom od snimaka koji je podijelila, pojavila se u pripijenoj bijeloj top-haljini, a pažnju je privukao njen bujni dekolte.



Dok je šetala i pjevušila hit Emine Jahović “Poslije mene”, Đina se, kako kažu pratioci, malo zanjela – pa je kamera uhvatila više nego što je bilo nužno.

