New York Times: Thompsonov pozdrav iz ere fašizma podsjetio na krvavu prošlost Hrvatske

Publika je bučno reagirala, palile su se baklje, a pjevač je poveo obožavatelje u izvikivanju starog ratnog pozdrava

Na koncertima Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu i Sinju, stotine dronova oblikovale su na noćnom nebu likove Djevice Marije, anđela i križa, dok su plamenovi i vatromet iz pirotehnike pratili njegov nastup.

Upravo u tom trenutku započeo je uvod u njegovu najpoznatiju pjesmu. Publika je bučno reagirala, palile su se baklje, a pjevač je poveo obožavatelje u izvikivanju starog ratnog pozdrava iz vremena hrvatske fašističke vlade u Drugom svjetskom ratu, što je izazvalo veliku pozornost i kritike. O svemu piše New York Times u tekstu pod naslovom “Pjevačev pozdrav iz ere fašizma podsjetio na krvavu prošlost Hrvatske”.

“Za dom!” povikao je.

“Spremni!” odgovorila je gomila.

Popularnost na vrhuncu

Thompson, koji ima 58 godina, već je tri desetljeća prepoznatljiv kao hard-rock izvođač, tekstopisac i veteran Domovinskog rata. U svojim pjesmama ne skriva nacionalističku retoriku kojom sebe i svoje obožavatelje prikazuje kao čuvare hrvatske tradicije. Njegova popularnost posljednjih godina dosegnula je vrhunac, pa je, prema podacima organizatora, 5. srpnja u Zagrebu nastupio pred čak pola milijuna ljudi, što je bila najveća publika u njegovoj karijeri, piše NYT.

Na tom koncertu, ali i na onome u Sinju mjesec dana kasnije, mnogi posjetitelji nosili su crne beretke i majice koje su podsjećale na uniforme ustaša, vojne formacije koja je upravljala Nezavisnom Državom Hrvatskom. Na nekim od majica bio je ispisan i ustaški pozdrav. Brutalnost tog režima bila je toliko velika da je i jedan visoki nacistički zapovjednik u Hrvatskoj izjavio kako su ustaše poludjeli svjedočeći masovnim ubojstvima, mučenjima i silovanjima. Povjesničari procjenjuju da je režim odnio stotine tisuća života, najviše Srba, ali i Židova, Roma te političkih protivnika.

Reakcije na zagrebački koncert nisu izostale. Europska komisija osudila je svaki izraz fašizma koji nas podsjeća na najmračnija razdoblja europske povijesti. Sličan ton imao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je nastup okarakterizirao kao promicanje neonacističkih vrijednosti.

Za mnoge njegove obožavatelje Thompsonove pjesme predstavljaju idealiziranu sliku Hrvatske i služe kao protuteža sve izraženijem nezadovoljstvu, posebno među mladima koji nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju masovno odlaze iz zemlje.

Hrvoje Klasić, profesor povijesti na zagrebačkom sveučilištu, istaknuo je kako u Thompsonovoj popularnosti postoji i doza privlačnosti zabranjenog voća.

“Desetljećima je Thompson vrlo kontroverzna figura, i kako to obično biva, posebno među mladima, ali ne samo njima, ono što je zabranjeno postaje posebno intrigantno i zanimljivo”, rekao je.

“Ovo je sloboda”

Na koncertu u Sinju, na kojem se, prema tvrdnjama organizatora, okupilo oko 150.000 ljudi, Perković se publici obratio u tonu žrtve, naglašavajući da su on i njegovi obožavatelji žrtve progona i cenzure. Nakon Drugog svjetskog rata, simboli ustaškog režima bili su zabranjeni u Jugoslaviji, a Perković to vidi kao brisanje nacionalnog identiteta.

“Napadani smo, proganjani, a drugi su nam pokušavali nametnuti nešto što nismo”, govorio je s pozornice.

Obranu korištenja pozdrava gradi na odluci hrvatskog suda koji je zaključio da on ne predstavlja govor mržnje ako se koristi u kontekstu Domovinskog rata.

“Ovo je sloboda”, poručio je Perković. “Sloboda gdje možemo izraziti svoje stavove i misli. Sloboda za koju su naši branitelji ginuli.”

Njegova popularnost traje desetljećima, no posljednjih godina je dodatno porasla. Pjesme mu se često izvode na velikim nacionalnim okupljanjima, uključujući i doček hrvatske nogometne reprezentacije 2018. Thompsonov status prepoznali su i političari, premijer Andrej Plenković fotografirao se s njim uoči zagrebačkog koncerta, dok je ministar obrane Ivan Anušić priznao da je na koncertu sudjelovao u izvikivanju pozdrava.

Fašistička prošlost

Za kritičare je Thompson provokator koji uljepšava fašističku prošlost, dok ga pristaše vide kao simbol hrvatstva.

“On je jedini koji ostaje vjeran domovini”, praktički u glas govore posjetitelji njegovih koncerata.

– Hrvatska voli svakoga. Volimo Srbe. Volimo Bošnjake – naglasio je ratni veteran Davor Perkov. Odbacuje tvrdnje da su simboli fašistički, smatrajući da su tijekom 1990-ih poprimili novo značenje.

– Današnja djeca više se neće morati boriti. Mi smo se za to pobrinuli – dodao je.

Thompsonova glazba, ističe, govori o dualnosti hrvatskog naroda.

– Mi smo kao ježevi. Pogledajte nas u lice i rastopit ćete se, ali napadnite nas i otkrit ćete da imamo oštre bodlje – kazao je.

