Stariji bračni par privukao pažnju na crvenom tepihu: Pojavili se u zanimljivoj kombinaciji

Književnica i umjetnica Senada Kadribašić večeras je prošetala crvenim tepihom u prvom dijelu večeri 31. Sarajevo Film Fesitvala.

Na sebi je imala zelenu šljokičavu tuniku, crne helanke od lateksa, te crne cipele. Aksesoari nisu izostali, pa je tako nosila crnu torbu, a outfit je upotpunila i nakitom.

Prošetala je u prisustvu muškarca koji je bio obučen u crno odijelo sa ljubičastom košuljom, te mašnom i maramicom u istoj boji. Na glavi je imao šešir, a nisu izostale ni sunčane naočale.

Njih dvoje rado su pozirali prisutnima.

