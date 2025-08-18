Mišel Franko i Erendira Nunjez Larios o utiscima nakon projekcije: “Brojna publika, snažne reakcije”

Nakon sinošnje projekcije filma “Snovi”, redatelj Mišel Franko (Michel Franco) i producentica Erendira Nunjez Larios (Eréndira Núñez Larios) u sklopu programa “Kafa sa…” podijelili su utiske i govorili detaljnije o samom procesu stvaranja ovog ostvarenja.

Film je svjetsku premijeru imao na festivalu Berlinale, a sada je dostupan i domaćoj publici na Sarajevo Film Festivalu.

Producentica je otkrila kako joj se sviđa Sarajevo te kako se osjeća nakon projekcije.

– Bilo je prelijepo. Brojna publika, snažne reakcije i ovo je jedna od najljepših projekcija koje sam ikada imala – rekla je Erendira te objasnila da su pri stvaranju filma više vodili računa o njegovoj kvaliteti, a onda svemu ostalom.

Redatelj je potom podijelio svoje utiske, ali pomenuo i glumačku postavu koja obuhvaća brojna zvučna imena. Tako je govorio o glavnoj glumici iz filma Džesiki Čestejn (Jessica Chastain) i detaljima saradnje s njom.

Također je otkrio svoju prvobitnu viziju filma i ono što je njim želio postići.

Inače, radnja prati Fernanda, talentiranog mladog baletana iz Meksika koji sanja o uspjehu i selidbi u SAD. Vjerujući da će ga u tome podržati njegova bogata ljubavnica, američka filantropkinja Dženifer (Jennifer), napokon kreće na dugoiščekivani put, no njegov dolazak u SAD poremetit će njen “savršeni” svijet i dovesti do sukoba dvaju različitih života i kultura.

Redatelj ističe kako je želio rasvjetliti snažne i ranjive snage likova, odnos partnera te snagu žene.

