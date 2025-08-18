Kako je nastala saradnja Dine Merlina i slovenske rediteljice: Katarina Bogdanović Kukla radila sve spotove za njegov album

Slovenska rediteljica Katarina Bogdanović Kukla jučer je na Sarajevo Film Festivalu predstavila svoj prvi dugometražni film “Fantasy”. Inače, postala je prepoznatljiva po muzičkim spotovima koje je radila za regionalne pjevače, ali i bh. kantautora Dine Merlina.

Saradnju s Merlinom ostvarila je kada je sniman duet sa Senidom, jer je njene spotove radila ranije.

Rođena je 1991. u Brežicama, a završila je studij na Filmskoj akademiji u Ljubljani.

Bogdanović je pored muzičkih spotova pjesama koje su osvajale top liste slušanosti, režirala brojne reklame, a može se pohvaliti i kratkim filmom “Sestre” koji je osvojio Grand Prix na Međunarodnom festivalu kratkog filma u Clermont-Ferrandu 2021. godine.

Katarinina majka je iz Kruševa u Makedoniji što objašnjava i njeno umjetničko ime “Kukla” što znači lutka na makedonskom, a upravo su je tako zvali kad bi išla u posjetu baki. Te posjete inspirisale su je za tradicionalne elemente koje nerijetko možemo vidjeti u spotovima koje režira.

Njen film “Fantasy” prati priču Mihrije, Sine i Jasne, djevojaka u dvadesetim godinama života i najboljih prijateljica. Žive u Sloveniji. Nepokorne su i odbijaju se podložiti pravilima konzervativnog društva u kojem žive.

Njihov svijet se okrene naglavačke kada upoznaju Fantasy, transrodnu ženu. Zajedno kreću istraživati kompleksnu prirodu rodnih uloga, strasti i samospoznaje.

Facebook komentari