Misice Palestine i Izraela na istoj sceni: Dvije priče, jedan podijum

Na svjetskoj sceni ljepote, gdje se najčešće govori o glamuru, humanitarnom radu i kulturi, ove godine posebno će se izdvojiti susret dvije takmičarke, predstavnice Palestine Nadin Ajub (Nadeen Ayoub) i Izraela Melani Širaz (Melanie Shiraz).

Njihov zajednički nastup na izboru za Miss Universe 2025. u Tajlandu već se najavljuje kao simboličan trenutak koji prevazilazi samu estetiku.

Nadin Ajub, 26-godišnja trenerica fitnesa i savjetnica za ishranu, ponosno ističe kako se na svjetsku scenu penje “s istinom, a ne samo titulom”. Još 2022. godine postala je prva Palestinka koja je osvojila međunarodnu titulu na izboru za Miss Earth Water, a njena misija od tada je jasna, rušenje stereotipa o Palestincima i Arapima.

Snažne i lijepe

– Mi Palestinci imamo bogatu kulturu i mnogo toga da ponudimo svijetu. To nije samo priča o patnji, već i o otpornosti, ljepoti i snazi – istakla je Ajub.

Njena životna priča nosi elemente dijaspore, odrasla je između Palestine, SAD-a i Kanade, ali se uvijek vraćala korijenima u Jafi i na Zapadnoj obali. Danas radi na humanitarnim projektima i podučava mlade žene kako da budu snažne i samosvjesne.

S druge strane, Melani Širaz (poznata i kao Melanie Asor), 26-godišnja izraelska poduzetnica i umjetnica, u fokus stavlja inovacije, žensko liderstvo i povezivanje izraelskog društva. Diplomirala je na prestižnom UC Berkeleyju i završila MBA u Tel Avivu, a iza sebe ima iskustvo u Silicijskoj dolini i osnivanje vlastite FinTech kompanije.

Shiraz ističe da Miss Universe vidi kao priliku da pokaže multidimenzionalnost izraelskih žena.

– Mi smo inovatorice, vizionarke i liderice. Ova platforma nije o savršenstvu, već o autentičnosti i prisutnosti – naglašava Širaz.

Ono što ih povezuje jeste želja da kroz titulu budu glas svojih naroda i žena, iako dolaze iz društava koja su već decenijama u konfliktu.

Trenutak simbolike

Dok Ajub naglašava glas “naroda koji odbija da bude ušutkan”, Shiraz svoju misiju vidi u “osnaživanju žena i izgradnji mostova između različitih kultura”.

Njihov eventualni susret na sceni mogao bi privući pažnju javnosti jednako kao i same krune. Za jedne će to biti trenutak simbolike, dvije žene, dva svijeta, dvije priče na istom podijumu. Za druge, podsjetnik da se iza velikih političkih sukoba kriju pojedinci s vlastitim snovima i porukama.

Bez obzira na konačan ishod izbora, jasno je da će Miss Universe 2025. biti upamćen po tome što Palestina i Izrael šalju svoje predstavnice u istom trenutku, a obje biraju govoriti o miru, otpornosti i snazi žene.

