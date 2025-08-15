Prisila Prisli tužena za ubrzanje smrti svoje kćerke zbog novca

Prisila Prisli (Priscilla Presley) tužena je za prevaru, kršenje ugovora i druga nedjelja, a tužbu su uputili njeni bivši poslovni partneri Bridžit Krus (Brigitte Kruse) i Kevin Fialko na Okružnom sudu u Los Angelesu.

U tužbi se navodi da je Prisli željela učvrstiti svoj položaj na vrhu Elvisovog finansijskog carstva te da je prema tvrdnjama tužitelja ubrzala smrt svoje kćerke Lise Marie Prisli.

Vratila stabilnost

Krus, aukcionarka specijalizirana za prodaju Elvisovih predmeta i Fialko, kolekcionar memorabilija tvrde da su s Prisilom godinama sarađivali kako bi njeno ime donosilo maksimalan profit. Navode da su joj krajem 2023. godine pomogli da vrati finansijsku stabilnost, ali je ubrzo nakon toga prekinula saradnju i uskratila im naknadu povezanu s filmom Prisila, piše NBC News.

Tužba iznosi teške optužbe protiv Elvisove udovice vezane za smrt njene kćerke Lise Marie. Prema tužiteljima, Lisa Marie planirala je smijeniti majku s položaja glavnog upravitelja porodične kompanije za životno osiguranje.

Kada je Lisa Marie u januaru 2023. godine doživjela srčani zastoj i bila hitno prevezena u bolnicu, Prisila je prema tvrdnjama tužitelja iskoristila tu situaciju.

Navode da je samo nekoliko sati nakon hospitalizacije dala dopuštenje za isključenje aparata za održavanje života, suprotno pisanoj želji svoje kćerke da joj se život maksimalno produži u skladu s prihvaćenim medijskim standardima.

Glavna motivacija

Tužba sadrži i navodnu izjavu koju je Prisila dala sedmicu nakon kćerkine smrti.

– Ja sam bila kraljica, ja volim Graceland – kazala je tada.

Tužitelji ovu izjavu ističu kao dokaz da je Prisilina glavna motivacija bila preuzimanje kontrole nad porodičnim bogatstvom, a ne briga za dobrobit svoje kćerke.

Advokat Mary Singer koji zastupa Prisilu Prisli, odbacio je optužbe nazvavši ih sramotnim, neutemeljenim i potpuno izmišljenim. Dodao je da će slučaj biti odbačen te naglasio kako njena unuka, glumica Riley Keough u potpunosti podržava svoju baku i smatra tužbu zlonamjernim pokušajem narušavanja njenog ugleda.

Facebook komentari