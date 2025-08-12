Drama u Beogradu: Uhapšena poznata tiktokerka, grebala policajca po licu

Tiktokerka Ivona Stefanović uhapšena je rano jutros u Beogradu, zbog napada na službeno lice, a prema saznanjima Telegrafa, ona je zaustavljena prilikom rutinske kontrole vozača.

Ipak, ona je u vidno alkoholisanom stanju izašla iz automobila. Prvo je počela da viče i da verbalno napada službeno lice, a zatim je policajca i fizički napala.

Ivona Stefanović je udarala, grebala noktima po licu i rukama saobraćajca, a zatim je oštetila i službeno vozilo, poslije čega je uhapšena.

U vezi sa Lukom Silnim

Ivona Stefanović sada poznata javnosti kao bahata djevojka koja je u alkholisanom stanju napala službeno lice, poznata je na platformi TikTok i to također “zbog njihovih drama”.

Ona nema tačno isprofilisan način plasiranja svog sadržaja, te uglavnom snima prenkove, šale i klipove sa svojim dečkom koji je također poznat na TikToku.

Ivona je u emotivnoj vezi sa tiktokerom poznatijim kao Luka Silini, zbog čega su oko sebe digli još veći “hajp” na mrežama.

Priveden u Grčkoj

Influenser Luka Obradović, poznatiji kao Luka Silni, priveden je na grčkom ostrvu Zakintos.

On je, kako ističe, pjevao pjesmu koja u stihovima izražava da je “Kosovo srce Srbije.” Ovaj incident izazvao je burne reakcije, a ubrzo nakon toga, lokalne vlasti su reagovale i privele mladog srpskog influensera.

Facebook komentari