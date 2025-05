Zaspao i nikad se nije probudio: Svijet filma šokirala smrt legendarnog glumca

Kvong je ostvario svoju najpoznatiju ulogu 1986. godine u kultnom akcionom filmu Džona Karpentera (John Carpenter) Velike nevolje u Maloj Kini, gdje je tumačio lik Rejna (Rain), jednog od trojice natprirodno moćnih ratnika. Iako film tada nije postigao veći komercijalni uspjeh, s vremenom je stekao kultni status – dijelom zahvaljujući i upečatljivoj glumačkoj postavi, u kojoj su, pored Kvonga, igrali i Kurt Rasel (Kurt Russell) i Kim Katral (Kim Cattrall), prenosi Metropolitan.

Tokom karijere koja je trajala skoro četiri decenije, Kvong je glumio u više od 90 filmova i televizijskih produkcija. Filmsku karijeru započeo je 1970-ih, pojavljujući se u popularnim serijama kao što su Tim A (The A-Team), Čudesna žena (Wonder Woman), Mala kuća na preriji (Little House on the Prairie) i Miamijevski poroci (Miami Vice). Njegov filmski debi bio je 1977. u drami Panika u Eko Parku (Panic in Echo Park), dok mu je godina proboja bila 1986., kada je pored Karpenterovog filma glumio i u filmu Zlatno dijete (The Golden Child) uz Edija Merfija (Eddie Murphy).

Ostao je aktivan i tokom 1990-ih i kasnije, pojavljujući se u serijama Odmetnik (Renegade), Malkom i Edi (Malcolm & Eddie), Distrikt (The District), JAG, Moja žena i djeca (My Wife and Kids) i Bez dlake na jeziku (Curb Your Enthusiasm). Među njegovim filmskim ulogama ističu se naslovi kao što su Presidio, Sjaj na rubu (Gleaming the Cube), Papirni zmajevi (Paper Dragons) i Grozote (Cooties). Njegova posljednja glumačka uloga bila je posuđivanje glasa liku Miko u humorističnoj animiranoj seriji Pepitove mamade.

Pored glume, Kvong je bio i priznati majstor borilačkih vještina – školovao se u kung fu školi Sjevernog Šaolina, a trenirao je i kineske kate te rukovanje raznim oružjem, uključujući mačeve, toljage, koplja i nunčake. Takođe je bio i profesionalni plesač, kombinujući elemente borilačkih vještina, diska, brejkdensa i savremenog plesa.

Bio je aktivan i u industrijskim organizacijama. Više od deset godina bio je član nacionalnih odbora sindikata glumaca SAG i AFTRA, te član Upravnog odbora Televizijske akademije i Izvršnog odbora Glumačke sekcije Američke akademije filmskih umjetnosti i nauka (AMPAS).

