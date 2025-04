Je li svemirska misija Kejti Peri bila lažna? Evo šta tvrde teoretičari zavjere

Nedavna svemirska misija Kejti Peri (Katy Perry) s kompanijom Blue Origin izazvala je lavinu teorija zavjere na društvenim mrežama. Iako je let trajao samo 11 minuta i bio je široko emitiran uživo, neki korisnici interneta tvrde da je cijeli događaj bio lažiran.



Kosa u bestežinskom stanju

Jedna od najrasprostranjenijih teorija odnosi se na ponašanje njene kose tijekom bestežinskog stanja. Korisnici društvenih mreža uspoređivali su njezinu kosu s kosom NASA-ine astronautkinje Sunite Williams, čija je kosa stršala u divljim kutovima tijekom boravka u svemiru. Mnogi su tvrdili da je način na koji je njena kosa ‘lebdjela’ dokaz da je sve lažirano.

Otvorena vrata kapsule

Nakon slijetanja kapsule, snimke su prikazivale kako se vrata kapsule zatvaraju i ponovno otvaraju. Mnogi su to protumačili kao znak da je let lažiran. Međutim, postoji jednostavno objašnjenje – to je standardna praksa za kapsule da se mogu otvarati s obje strane, u skladu s NASA-inim sigurnosnim zahtjevima koji navode: “Vrata mora moći otvoriti jedan član posade u najviše 60 sekundi, s obje strane okna”.

