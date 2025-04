Napustila komotni život u Zagrebu i krenula na putovanje Azijom: Dočekao je horor u Šri Lanki

Društvene mreže danima već osvajaju snimci Dore Kranzelić, djevojke koja je svoj život preokrenula iz korijena jednom odlukom – napustila je Zagreb i krenula sama na putovanje Azijom. Znala je Dora otprilike koje zemlje bi voljela da posjeti, ali je dopustila da je tirkizne boje mora, beskrajne divlje plaže, životinjski svijet i surfovanje sami vode na tom putu.

Kako kaže, spakovala je kofer i kupila kartu u jednom pravcu – u pitanju je Šri Lanka, gdje je online dogovorila volonterski rad u zamjenu za smještaj. U popularnom snimku pokazuje kako je izgledala ta avantura, ali i zašto se za par sati sve pretvorilo u “horor”, kako ona navodi.

– Evo priče o mom horor smještaju koji sam dobila u zamjenu za volontiranje na Šri Lanki. Malo pretjerujem, nije potpuni horor, znala sam ja gdje idem. To je Šri Lanka, a ne resort na Maldivima i nisam očekivala luksuz. Znala sam da neće biti Bog zna šta, ipak je to besplatan smještaj, pa sam pomislila: “Mogu ja to, pa nisam ja princeza”. Ipak, izgleda da jesam.

Nakon tolikog puta, jedino što sam htjela je da spavam. Ali, nisam mogla. Dočekala me je prljava, umazana posteljina, spavaća soba kao zatvorska ćelija i bez prozora, ispod vrata rupa od pet centimetara zbog koje može da mi uđe bilo koja životinja u sobu i imam jedan jadan ventilator koji se toliko čuje da ne mogu da zaspim.

Kuhinju i kupatilo sam dijelila sa ostala tri stanara. Kupila sam nastavak za tuš za ova putovanja kako ne bih skroz uništila kosu, ali nisam mogla na ovaj da ga stavim. Uglavnom vrućina, 100 stepeni, nema vazduha, nema klime – ventilator nula bodova. Onda su mi vlasnici izbacivali ogromnog guštera iz sobe. Kap koja je prelila čašu bio je ogroman pauk kog sam vidjela na zidu. On je živio tu i bio je po svim sobama – opisala je Dora, prenosi ona.telegraf.rs.

Pokazala je i da se u njihovom dvorištu neki čovjek kupao nag, ali ona se strpjela do jutra kada je konačno riješila da ode u neki drugi smještaj. Nakon neispavane noći, sklupčana u svojoj posteljini, Dora je pokazala smještaj u koji je otišla.

Za razliku od prošlog, posteljina je bila oprana, kupatilo i kuhinja samo njeno, a klima i ventilator, kao i prozor bili su još jedan dio njene sreće.

Dora se kasnije i zaposlila na kratko, kupila kartu za dalje putovanje i ponovo radila na drugoj lokaciji ili volontirala u zamjenu za smeštaj. Na Tiktoku vladaju pohvale ispod njenih snimaka, a ona ne prestaje da postavlja predivne pejzaže.

