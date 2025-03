Poznato ko će glumiti u novom spin-offu “Teorije velikog praska” i kako će se zvati

Nakon što je najavljeno snimanje spin-off serije “Teorija velikog praska”, ozvaničeno je i ko će biti glavni lik serije kao i kako će se zvati.

Glavni lik spin-offa bit će Stjuart Blum (Stuart Bloom) kojeg je u originalnoj seriji igrao Kevin Sussman. Sam naziv serije “Stuart Fails to Save the Universe” otkriva da će Stjuart biti glavni lik. On će biti u središtu radnje ovog spin-offa, ali naslov sugerira da će omiljeni lik koji nikada nije imao sreće u originalnoj seriji i dalje nailaziti na prepreke.

Produkcija spin-offa stiže od “Chuck Lorre Productionsa” u saradnji s Warner Bros Televisionom. Ukoliko se odobri za produkciju “Stuart Fails to Save the Universe” će biti treći spin-off unutar Teorije velikog praska. Trenutno su dostupne serije “Young Sheldon” i “George&Mandy’s First Marriage”.

U seriji bi se Susmanu trebali pridružiti i drugi poznati glumci iz “Teorije velikog praska” uključujući Loren Lapkus (Lauren) koja glumi Stjuartovu djevojku Denise i Džon Ros Bovi (John Ross Bowie) kao Beri Kripki (Barry Kripke).

Serija još uvijek čeka službeno odobrenje, a navedeni glumci nisu još potvrđeni kao glumačka postava već imaju ugovore o angažmanu s Warner Bros, pa bi shodno tome mogli dobiti uloge u spin-offu ako on dobije zeleno svjetlo.

