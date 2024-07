NASA objavila snimku: Asteroid proletio pored Zemlje

Radar mreže za duboki svemir Goldston snimio je ovaj asteroid i Laboratorija za mlazni pogon (JPL) agencije NASA objavila je te snimke.

Kako navode, ni asteriod 2024 MK, ni 2011 UL21, koji je proletio na nešto većem rastojanju nekoliko dana ranije, nisu predstavljali stvarnu opasnost za Zemlju, ali se prate zbog mogućnosti skretanja, ali i prikupljanja podataka o veličini, rotaciji, orbiti, površini…

Pics or it didn’t happen!

JPL scientists tracked two asteroids that safely flew past Earth recently and used the Deep Space Network to capture images, including this view of Asteroid 2024 MK.

— NASA JPL (@NASAJPL) July 3, 2024