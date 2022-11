Upoznajte ‘čudaka’ iz krede: Kretali su se poput kengura i jeli su biljke iako su imali zube kao mesožderi

SVE DO SADA SU paleontolozi tvrdili da su se dvonožni dinosaurusi pačicefalosaurusi (Pachycephalosaurus) – sa masivnim kupolastim lobanjama – sudarali glavama na način na koji to danas rade ovnovi. Ali najnovija studija sugeriše da je to daleko od istine, jer su se kretali poput kengura.

“Skelet koji smo koristili za potrebe studije potvrđuje da su rep koristili poput kengura” objasnio je paleontolog Keri Vudraf iz Muzeja nauke Frost u Majamiju. On je dodao da je ova vrsta dinosaurusa imala šiljate zube poput mesoždera, ali da su jeli biljke. Sve ovo ukazuje da su oni bili veoma neobična vrsta, sa specifičnim karakteristikama, piše Nationalgeographic.

Dugo se smatralo da su ovi “čudaci” iz krede – perioda od prije 145 miliona do 66 miliona godina – trčali i sudarali se glavama, vjerovatno kako bi se takmičili oko partnera, hrane ili teritorije. I dok je nekolicina paleontologa osporavala ovu teoriju u prethodnih nekoliko decenija, ona je postala veoma popularna. Ali, otkriće dobro očuvanog primerka Pachycephalosaurus wyomingensis-a iz formacije Hel Krika značio je da Vudraf može detaljnije da ispita njihovu kičmu, ali i druge anatomske karakteristike.

Nakon što je pomoću laserskog skenera napravio virtuelni 3D model P. viomingensis-a, tim istraživača se usredsredio na njegove gornje pršljenove – koji su imali naborane krajeve, a koji su se savršeno uklapali. Ranije su paleontolozi sugerisali da su oni imali određenu ulogu prilikom sudaranja. Međutim, kada su pregledani skeleti ovnova, bikova i jelena, niko od njih nije imao slične pršljenove – ali kenguri jesu.

Nova studija podržava hipotezu iz 1970-ih, da su pačicefalosaurusi koristili svoj rep kao rekvizit, kao što to rade kenguri. Ali je otkriveno i da dijele nekoliko drugih anatomskih osobina sa njima – na karlici i repu.

