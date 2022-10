AMERIKANCI NA MJESECU POTVRDILI ISTINITOST KUR’ANSKOG AJETA: Ameriku je ovo putovanje koštalo milijarde dolara

Dok sam, jedne prilike, držao predavanje na Univezitetu Cardif u Velikoj Britaniji, među prisutnim se zapodjenula žestoka rasprava oko naučne nadnaravnosti Kur’ana.

Usred rasprave ustao je jedan muslimanski mladić i rekao: ‘Gospodine, da li u riječima Uzvišenog: ‘Približio se čas i Mjesec se raspolutio’, prepoznajete crte naučne nadnaravnosti Kur’ana?’ Odgovorio sam: ‘Ne, naučnu nadnaravnost (čudesnost) tumači nauka, a mudžize (nadnaravna djela, čuda), o kojima govori Kur’an, nauka ne može objasniti. Mudžiza je natprirodno djelo (fenomen), neuobičajen događaj, koji nije moguće tumačiti kroz prizmu ustaljenih i nepromjenjivih zakonitosti.

Raspolućenje Mjeseca je, upravo, mudžiza koja se dogodila Allahovom Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kao potvrda njegovog poslanstva i poslanice.

Osjetilna čula (mudžize) su istinito svjedočanstvo za sve one koji su ih imali priliku vidjeti, i da ona nisu zabilježena u Kur’anu i vjerodostojnoj tradiciji, ne bismo bili dužni vjerovati u njih, ali pošto su zabilježena i jednim i drugim putem, naša je obaveza prihvatiti ih u onoj formi u kojoj su nam prenesena, i vjerovati da je Allah Svemoguć.’

Zatim sam citirao vjerodostojna predanja koja govore o raspolućenju Mjeseca. Nakon što sam završio svoje izlaganje, ustao je mladić po imenu Davud Musa Bitkuk, predsjednik islamske partije Britanije, i obratio mi se riječima: ‘Gospodine, mogu li samo nešto dodati?’ ‘Izvoli’, rekao sam.

‘Prije nego što sam postao musliman’, započeo je svoju životnu priču ovaj mladić, ‘bavio sam se istraživanjem vjera. Jednom sam, od muslimanskog studenta, na poklon dobio Prijevod značenja Kur’ana, na čemu sam mu se srdačno zahvalio, a knjigu sam ponio kući. Kada sam prvi put čitao ovaj prijevod, slučajno ili ne, otvorio sam stranicu na kojoj je pisalo: ‘Približio se čas i Mjesec se raspolutio’. Pomislio sam u sebi: ‘Šta je ovo, kako je moguće da se Mjesec rascijepi, a zatim ponovo spoji u jednu cjelinu?! Koja je sila u stanju uraditi takvo nešto?!’

Ovaj citat je u meni ubio svaku želju za nastavkom čitanja i proučavanja Prijevoda Kur’ana. Posvetio sam se drugim pitanjima, pokušavajući sve to zaboraviti, međutim Uzvišeni Allah, koji je znao za moju iskrenu namjeru u traženju istine, htio je da jednog dana na britanskoj državnoj televiziji gledam debatu u kojoj su učestvovali jedan britanski analitičar i trojica američkih astronomskih stručnjaka.

Na kraju se u raspravu uključio i voditelj emisije koji je uputio žestoku kritiku na račun izdvajanja enormnih finansijskih sredstava za putovanja u svemir u vrijeme kada svijet potresaju problemi gladi, siromaštva, zaostalosti i raznoraznih oboljenja. Pojasnio je, kako on smatra, da bi bolje i efikasnije bilo ista ta sredstva preusmjeriti u razvoj i napredak ljudskog roda.

Naučnici su svoje stajalište branili činjenicom pozitivne refleksije astronomskih otkrića na različite društvene aspekte, i njihove uspješne primjene u medicini, industriji, agronomiji i drugim društvenim oblastima.

U raspravi se došlo i do pitanja slijetanja čovjeka na površinu Mjeseca, kao najskupljeg putovanja u svemir ikada poduzetog. Ovo putovanje koštalo je Ameriku milijarde dolara. Kada je voditelj čuo za ovu informaciju, povikao je iz sveg glasa: ‘Milijarde dolara!!! Koja je to ludost, utrošiti milijarde dolara, kako bi se postavila američka zastava na Mjesečevo tlo?!’

‘Ne, nije to bio cilj’, odgovorili su oni, ‘upravo u to vrijeme vršili smo istraživanja o unutarnjoj strukturi Mjeseca, i ovo putovanje nam je pomoglo u otkrivanju činjenice, u koju je bilo teško uvjeriti ljude i sa duplo većim sredstvima, a to je činjenica da se nekada u prošlosti desilo rascjepljenje Mjeseca, a zatim njegovo ponovno sjedinjenje.’ ‘A otkud vam takav zaključak’, upitao ih je voditelj.

‘Otkrili smo da je prostor između površine i unutrašnjosti Mjeseca razdvojen naslagama metamornih stijena, a kada smo o svemu tome konsultirali geologe, rekli su nam da je to moguće samo ukoliko se desilo rascjepljenje i ponovno spajanje Mjeseca!’

Skočio sam sa stolice od dragosti i rekao: ‘Otkrivanje mudžize (činjenice) koju je Allah, dželle šanuhu, pokazao Svom Poslaniku prije četrnaest vijekova, koštalo je Amerikance milijarde dolara. Vjerovatno je islam istinita vjera, za kojom tragam. Ponovo sam se vratio proučavanju Kur’ana, pročitao sam cijelu suru El-Kamer, koja je bila uzrokom mog primanja islama.“’

Izvor: Knjiga „Neporecivi argumenti o istinitosti Muhammedovog, sallallahu alejhi ve sellem, poslanstva“

