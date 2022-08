Korona ne posustaje. Stručnjaci upozoravaju: Moguća su dva scenarija

U Hrvatskoj već dva tjedna dnevno od korone umire više od deset osoba i bolnice su sve punije a stručnjaci s nelagodom čekaju jesen, povratak u zatvorene prostore i početak godine, piše u srijedu Jutarnji list.

“Što nas čeka na jesen, nitko ne želi prognozirati. Moguće su dvije opcije. Prva je da se BA.5 podvarijantom neće zaraziti dovoljan broj ljudi tijekom ljeta pa će bazen za virus i dalje biti velik, a kad se djeca vrate u škole i vrtiće, mogao bi nas dočekati snažan val zaraze”, kaže imunolog dr. Zlatko Trobonjača s Medicinskog fakulteta u Rijeci.

“Druga je da se zarazi velik broj ljudi do jeseni, da se BA.5 varijanta smiri, ali da se onda pojavi nova varijanta virusa. No svako predviđanje je zapravo špekulativno”, dodaje on.

Da je oprez nužan potvrđuje činjenica da virus već dvije godine ne pokazuje znakove nestajanja i svaka nova varijanta vještija je u izbjegavanju imunološke zaštite pa znanstvenici kažu kako se boje da bi u budućnosti mogla biti barem dva, a možda i tri vala korone godišnje, što znači da bi se neki ljudi mogli zaraziti više puta tijekom godine.

“To je ‘Houdini virus’ koji vrlo lukavo zna pobjeći zaštiti, odnosno ostati neuhvatljiv imunološkom sustavu”, kaže dr. Peter Chin-Hong, specijalist za zarazne bolesti s Kalifornijskog sveučilišta u San Franciscu. Naglašava kako ne postoji čarobno rješenje protiv covida, ali je izvjesno da će osobna zaštita i cijepljenje ipak pomoći da se maksimalno zaštite životi i da se ne dogodi najgore, piše novinarka Jutarnjeg lista Gordana Jureško.

