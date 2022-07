Izloženost stresu mijenja način na koji govorimo

Istraživači/ce su otkrili da ljudi nakon stresnog perioda govore glasnije i brže, čak iako više nisu izloženi stresu!

Istraživači/ce su analizirali/le ljude koji su se snimali kako govore svaki dan nakon posla u u periodu od sedam dana. Takođe, zamolili su učesnike/ce da ih obavijeste o stresorima koje su iskusili tog dana i njihovim percipiranim nivoima stresa piše Daily Mail.

Izloženos stresu mijenja način na koji govorimo

Snimke su analizirali pomoću softvera, a primijetili su određene promjene u danima kada su ljudi prijavili više stresora. Otkrili su da ljudi pričaju brže i intenzivnije kada su se više naprezali, bez obzira na to koliko su se zapravo osjećali pod stresom.



Bolje otkrivanje i upravljanje stresom

Istraživači/ce se sada nadaju da bi se njihova otkrića mogla upotrijebiti kako bi pomogli ljudima da prate svoj svakodnevni nivo stresa što bi im pomoglo da bolje upravljaju njime.

Autor studije Markus Langer sa Univerziteta Saarland u Njemačkoj rekao je da stres aktivira simpatički nervni sistem što dovodi do proizvodnje hormona kao što su kortizol i adrenalin. To može dovesti do bronhodilatacije, odnosno otvaranja disajnih putova i veće brzine disanja, što može povećati intenzitet ili glasnoću glasa i brzinu govora.

Markus i njegov tim sugerišu da bi se tehnologija snimanja glasa mogla koristiti za pomoć ljudima u praćenju stresa.

“S obzirom na sveprisutnost tehnologija i mikrofona u pametnim telefonima i pametnim zvučnicima, bilo bi moguće prikupiti glasovne podatke koji daju uvid u nivo ljudskog stresa”, napisali su u svom istraživačkom radu.

Takođe, smatraju da bi to moglo pomoći u praćenju svakodnevnog uticaja stresora i olakšati rano otkrivanje stresa koji je univerzalni uzrok mnogih zdravstvenih problema, piše Ljepotaizdravlje.ba.

