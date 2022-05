Zagađenje donosi sterilitet, rak, kardiovaskularna oboljenja

Zagađenjem životne sredine uništavamo prostor za život sebi i drugim živim bićima. Sve je više naučnih dokaza da zagađenje utiče i na sterilitet muškaraca i žena.

U posljednjih 10 dodina učetvorostručen je broj ljudi koji imaju problem sa sterilitetom.

“Ono što šteti zdravlju šteti i reprodukciji. Nažalost taj fenomen je sve prisutniji i sve više ga otkrivamo i danas. Od sedam parova na svetu jedan ima problem. U Srbiji, iako ne postoji zvaničan registar, sve je veći broj pacijenata koji dolaze zbog lečenja i zbog muškog i zbog ženskog faktora”, istakao je prof. dr Aleksandar Ljubić, specijalista ginekologije i akušerstva, “Biocel” bolnica, prenosi RTS.

Profesor humane genetike Miodrag Stojković je u studiji rađenoj na Harvardu dokazao prisustvo mikro i nanoplastike u ljudskom organizmu i uticaj zagađenja na reproduktivno zdravlje.

“Što se tiče muškog steriliteta koji je u porastu to se jasno vidi na opadanju broja i kvaliteta spermatozida. Ako mi sad poredimo broj kvalitet spermatozoida muškaraca od pre 50 godina, današnji broj se prepolovio. Kod žena to se vidi sa porastom i ubrzanom potrošnjom rezervi jajnih ćelija. U onim uslovima gde žene žive i rade u uslovima povećanog zagađenja to umanjenje jajnih ćelija ide znatno brže”, rekao je prof. dr Miodrag Stojković, genetičar, Harvard.

U drugoj analizi profesor Stojković bavio se Balkanom gdje je u gradovima u prosjeku zagađenje dvostruko veće od dozvoljenog.

“Jedna od tih studija je rađena u Hrvatskoj i studija tačno pokazuje da upravo tamo gde je zagađenost vazduha tim mikro česticama visoka, stopa mrtvorođene dece je povećana u odnosu na one delove, krajeve odnosno predele gde takva zagađenost vazduha ne postoji”, napomenuo je prof. dr Miodrag Stojković, genetičar, Harvard.

Naučne studije pokazuju i da zagađenje utiče na genetski profil čovjeka i dovodi do bolesti kao što su rak, neurodegenerativna, kardiovaskularna oboljenja i autizam.

Facebook komentari