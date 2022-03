Na Suncu otkriveni čudni valovi: “Kreću se prebrzo, ne znamo šta se događa”

Uočili su da se ovi akustični valovi, nazvani visokofrekventni retrogradni (HFR) vrtložni valovi, kreću kroz sunčevu plazmu u suprotnom smjeru od njezine rotacije.

S obzirom na to da znanstvenici ne mogu tako lako analizirati dubinska područja naše zvijezde, često mjere akustične valove koji se kreću po njenoj površini i odbijaju natrag prema jezgri, kako bi na taj način saznali što se zbiva u nepoznatim područjima Sunca.

Tri moguća uzroka, nijedan ne odgovara podacima

No kada su putem analize 25 godina podataka iz svemirskih i zemaljskih teleskopa otkrili da se HFR valovi na površini Sunca kreću do sada neviđenim brzinama, shvatili su da im nedostaje velik dio slagalice o načinu funkcioniranja naše zvijezde, piše Live Science.

Znanstvenici su u početku mislili da se ovi akustični solarni valovi formiraju blizu površine Sunca zahvaljujući Coriolisovoj sili koja djeluje na svako tijelo koje se kreće unutar rotirajućeg sustava. Smjer Coriolisovog učinka okomit je na smjer kretanja tijela kao i na os rotacije određenog sustava te se čini da se točke na ekvatoru rotirajućeg tijela kreću brže od točaka na polovima.

Stručnjaci su smatrali da valovi nakon formacije ubrzavaju u HFR valove iz tri moguća razloga. Možda magnetsko polje Sunca ili njegova gravitacija ubrzavaju Coriolisove valove ili to potiču supervruće konvekcijske struje koje se kreću ispod i preko sunčeve površine. No, nijedan od ovih procesa ne odgovara podacima, prenosi index.

“Izgleda da ovi valovi nisu nastali zbog spomenutih procesa”

“Kada bi se HFR valovi mogli pripisati bilo kojem od ova tri procesa, tada bi dobili odgovore na važna pitanja o funkcioniranju Sunca”, rekao je solarni fizičar Chris Hanson iz Centra za svemirske znanosti Sveučilišta New York u Abu Dhabiju.

“No, izgleda da ovi valovi nisu nastali zbog spomenutih procesa, što je jako uzbudljivo jer to poteže dodatna pitanja”, dodao je.

Istraživanje naziva Discovery of high-frequency retrograde vorticity waves in the Sun objavljeno je u časopisu Nature Astronomy.

Facebook komentari