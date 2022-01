Bio je spor i pomalo nagluh: Čuveni dinosaurus sa bodljama je izgleda živeio usamljeničkim životom

Naučnici su analizirali moždani deo 80 miliona godina starog nodosaurusa, dinosaurusa biljokeda. Fosil Struthiosaurusa austriacusa prvi put je otkriven u Austriji i nalazi se u zbirci Instituta za paleontologiju u Beču. Dok su neki od ovih glomaznih dinosaurusa mogli da imaju i do 8 metara dužine, Struthiosaurus je bio relativno malen – 2.7 metara, piše National geographic.

Kako bi bolje razumjeli kako su funkcionirala njegova čula sluha i ravnoteže, stručnjaci su pomoću mikro-CT skenera proučavali mali dio njegove lobanje; skupa kostiju zadnjeg i gornjega dijela lobanje.

Bio je spor i pomalo nagluh

Otkrili su da je ovaj dinosaurus imao vrlo mali flocculus, deo mozga odgovoran za fiksaciju očiju kada su glava, vrat ili tijelo u pokretu. Ovaj nalaz, u kombinaciji sa polukružnim oblikom njegovih unutrašnjih ušnih kanala, ukazuje na to da se nodosaurus vrlo sporo kretao.

“Ova životinja je bila vrlo pasivna i troma, nije bila agresivna. No znala je da se brine za sebe kako bi preživjela”, rekao je paleontolog Marko Šade sa Univerziteta Grajfsvald u Nemačkoj. Dinosaurus nije bio slep i mogao je da vidi kada mu prilaze grabljivci.

“Dok su se neki od njegovih rođaka branili snažnim repom, Struthiosaurus se verojatno više oslanjao na svoj oklop, koristeći pasivni stil samoobrane”, dodao je Šade, a piše CNN, a prenosi Index.hr.

Naučnici su tokom analize uočili da je ovaj nodosaurus imao najkraćeg puža (dio uha) ikada pronađenu kod dinosaurusa. Puž se nalazi u unutrašnjem delu uha, a njena veličina može da odredi nivo sposobnosti sluha.

“Izgleda da se radi o životinji koja se prilagodila relativno neaktivnom načinu života s ograničenim društvenim interakcijama”, napisali su autori studije.

Usamljeni dinosaurus

Naučnici smatraju da su mnogi dinosaurisi živjeli i putovali u grupama, ali ova vrsta ankilosaurusa je verojatno zbog svog slabog sluha živjela usamljeničkim životom.

“Sluh ovog dinosaura očito nije bio dobro razvijen i stoga je, ako je bilo potrebno, vjerojatno komunicirao sa drugima jedinkama na nevokalni način”, rekla je Ketrin Pfaf s Bečkog instituta za paleontologiju.

“Paleontolozi i inače smatraju da ankolosaurusi nisu bili neke društvene životinje. Budući da se intraspecifična komunikacija temelji na zvuku, donekle ograničene slušne sposobnosti nodosaurusa ukazuju na to da nisu bili skloni prevelikom društvu”, rekao je Šade.

Istraživanje naziva Neuroanatomy of the nodosaurid Struthiosaurus austriacus (Dinosauria: Thyreophora) supports potential ecological differentiations within Ankylosauria objavljeno je u časopisu Scientific Reports.

