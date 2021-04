Otkriven novi soj korone – još opasniji! Otporan je na antitijela, izaziva težu sliku i najviše pogađa mlade

Naučnici sa Univerziteta A&M u Teksasu tvrde da su otkrili novu varijantu korona virusa a prva istraživanja nagoviještavaju da je zaraznija od do sada poznatih sojeva, da uzrokuje težu kliničku sliku i čini se da je otorna na antitijela. Ovaj soj nazvan je BV-1 po mjestu gdje je prvi put detektovan, a to je dolina Brazos, piše “Mondo“.

Mutacija je pronađena tokom rutinskog skrininga korona virusa u Teksasu preko uzorka pljuvačke kod mladog učenika koji je imao blage simptome slične prehladi. Student je 5. marta bio pozitivan na kovid, a 25. marta ponovo pozitivan, pokazujući da novi soj može prouzrokovati dužu infekciju kod mlađih ljudi. Simptomi su nestali do 2. aprila, a treći test 9. aprila je konačno bio negativan.

“Trenutno ne znamo mnogo o značaju ove varijante, ali ona ima kombinaciju mutacija sličnih drugim veoma zabrinjavajućim sojevima koji su do sada prijavljene“, rekao je glavni virousolog teksaške A&M Ben Njumen i dodao da ova varijanta u sebi ima kombinaciju mutacija koje su slične kao kod brazilskog i južnoafričkog soja.

“Ova varijanta kombinuje genetske markere odvojeno povezane sa brzim širenjem, težom kliničkom slikom i velikom otpornošću na neutrališuća antitijela.“

