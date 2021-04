Mnogo složenije nego što smo mislili: Kakve oči ima morska zvijezda?

Ukoliko niste puno razmišljali i istraživali o morskim zvijezdama, vjerovatno biste rekli da one uopšte nemaju oči. Međutim, iako nisu vidljive na prvi pogled, oči morskih zvijezda se nalaze na krajevima njihovih krakova. Morske zvijezde mogu imati i do 50 očiju smještenih na svojim udovima. Ipak, naučnici dugo vremena nisu znali kako one mogu da im služe.

Imajući u vidu da su morske zvijezde prilično jednostavne životinje koje nemaju mozak, njihove oči su takođe jednostavne. Upravo zbog toga naučnici nisu vjerovali da morske zvijezde svojim očima mogu da vide bilo šta, navodi World Atlas.

Ipak, istraživanja iz 2014. godine su otkrila da njihove oči mogu da prepoznaju grube slike okoline, što im pomaže da se ne izgube. Ovo otkriće je bilo veoma značajno jer se do tada vjerovalo da se morske zvijezde oslanjaju isključivo na čulo mirisa prilikom kretanja.

Nakon ovih neočekivanih podataka, naše poznavanje i razumijevanje ovih simpatičnih bića je napredovalo. Iako se dugo mislilo da su morske zvijezde veoma jednostavne životinje koje ne posjeduju nikakve kompleksne obrasce ponašanja, sada znamo da njihovo tijelo i ponašanje mogu biti komplikovani.

Iako su otkrivene prije više od 200 godina, naučnici su dugo zanemarivali proučavanje morskih zvijezda jer nisu imali odgovarajuću opremu. Savremena tehnologija je omogućila detaljno proučavanje njihovog čula vida.

Prva saznanja o očima morskih zvijezda su potvrdila da su one osjetljive na svjetlost. Naučnici su zbog toga pretpostavili da morske zvijezde na taj način stiču predstavu o svojoj lokaciji i uspijevaju da se ne izgube. Do nedavno se vjerovalo da svojim čulom vida samo mogu da razlikuju svjetlost od tame, ali danas znamo da mogu i da vide oblike, iako im je vid slab.

Oči morske zvijezde mogu da formiraju mutne slike kvaliteta oko 200 piksela. Ovo je i više nego dovoljno da im omogući raspoznavanje podvodnih oblika i neometano ketanje. Morske zvijezde žive u blizini koralnih grebena pa bi lako mogle da zalutaju na neku od obližnjih pješčanih plaža gdje bi umrle od gladi. Sada znamo da svojim čulom vida mogu da lociraju koralne grebene, koji su statični i veliki, što im pomaže da ostanu u blizini i osiguraju svoj opstanak.

Naučnici su savremenom tehnologijom uspeli da istraže oči morske zvijezde do detalja. Primijećeno je da konstrukcija nalikuje očima insekata ili jastoga, ali da ne poseduje sočivo, zbog čega morske zvijezde vide mutne slike. Njihovo vidno polje nije široko, ali je dovoljno da mogu da uoče koralni greben. Vjeruje se da mogu da vide oko 90 centimetara ispred sebe, i to samo preko dana, prenosi “National geographic“.

