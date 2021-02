NASA upozorila na asteroid veličine stadiona koji ide prema Zemlji

NASA konstantno prati situaciju u svemiru i otkriva asteroide koji su potencijalna prijetnja za Zemlju, a ova sedmica nije izuzetak jer se očekuje prolazak najmanje pet svemirskih stijena pored naše planete,.

Pored Zemlje su u nedjelju prošla dva asteroida 2021 DD1 i 2021 DK1 prečnika 10 i 61 metar na udaljenosti od 1,6 i 6 miliona kilometara.

No, to je samo zagrijavanje jer se danas očekuje i prolazak asteroida 2020 XU6 veličine stadiona, odnosno prečnika 213 metara. Asteroid je dvostruko veći od londonskog Big Bena. Asteroid se kreće brzinom od 8,4 km po sekundi, odnosno 30.240 km/h. To znači da će mu biti potrebno nešto više od sat da napravi krug oko Zemlje. Asteroid će biti na udaljenosti od oko 4 miliona kilometara. prenosi “Klix“.

Nakon njega se očekuje asteroid 2020 BV9 prečnika 23 metra na udaljenosti od 5,6 miliona kilometara, a potom i asteroid 2020 CC5 promjera 40 metara na udaljenosti od 6,9 miliona kilometara.

Facebook komentari