Kombinacija mutacija koronavirusa je “zabrinjavajuć razvoj događaja” – Posebno su zarazne za mlađe od 20 godina!

Strahuje se da bi to moglo da smanji efikasnost vakcina. Proizvođači vakcina već rade na prilagođavanju svojih cjepiva.

Nevolja nikad ne dolazi sama: u Velikoj Britaniji otkriveni su prvi slučajevi britanske varijante korona-virusa koji u sebi nose i dodatnu genetsku promenu južnoafričke virusne linije. To je veoma zabrinjavajuće, zbog toga što bi moglo da dođe do kombinovanja dvije negativne osobine, piše “Dojče Vele”.

Britanska varijanta B.1.17 virus je već učinila mnogo zaraznijim. Za razliku od britanskog mutanta, južnoafrička varijanta korone 501Y.V2 takođe u sebi nosi mutaciju E484K. Ista mutacija E484K nalazi se i u brazilskoj varijanti B.1.1.33 i B.1.1.28.

Ono što je takođe zanimljivo jeste da su mutacije navodno posebno zarazne kod mladih ispod 20 godina starosti. Osim toga, mutacija E484 dovodi do toga da se neutralizujuća antitijela koja se dobijaju ili vakcinacijom ili nakon preležane zaraze, ne vezuju za virus tako stabilno. Time se ne smanjuje samo moguća efikasnost postojećih vakcina, već bi i izliječene osobe mogle ponovo da se zaraze korona-virusom. Iz Brazila stižu informacije da su već zabilježeni pojedinačni slučajevi višestrukih infekcija mutacijom E484.

Sekvenciranje daje precizniji pregled

S obzirom na to da britanske zdravstvene službe uzimaju probe sekvencijalno mnogo intezivnije nego Njemačke, iz Ujedinjenog Kraljevstva dolaze i mnogo preciznije informacije o tome koje varijante virusa su trenutno aktuelne. Prema podacima savjetodavne grupe „New and Emerging Respiratory Virus Threats“, od 200.000 ispitanih virusnih sekvenci kod 11 tih mutacija ustanovljne su kombinacije. Evidentno je dakle da se ne radi o pojedinačnim slučajevima. A vrlo je vjerovatno i da će se pojaviti novi slučajevi, prenosi “DW”.

“Zabrinjavajući razvoj”

„Nije dobro“ – tako je američki epidemiolog Erik Fajgl-Ding iz Federacije američkih naučnika okarakterisao razvoj.

Virusolog Džulijan Teng sa Univerziteta u Lesteru opisao je to kao „zabrinjavajući razvoj događaja“. „Novo širenje bi moglo da omogući stvaranje različitih novih varijanti“, rekao je Teng za BBC. Važno je, kaže, da ljudi slijede pravila lokdauna i da je se ti slučajevi suzbiju. U suprotnom, ne samo da bi se virus dalje proširio, već bi mogao i da se dalje razvija.

Ako pak te kombinovane mutacije prevladaju, to bi znatno otežalo suzbijanje pandemije. A ako bi se za kratko vrijeme zarazilo još više ljudi, to bi moglo da dovede do toga da ionako preopterećni zdravstveni sistem jednostavno kolabira.



Efikasnost vakcina na probi

Sada se provjerava kako se odobrene vakcine nose sa mutacijama i kombinovanim mutacijama. Prema saopštenju kompanija Bajontek i Fajzer, njihova vakcina je navodno u velikoj mjeri djelotvorna i protiv mutacija iz Južnoafričke Republike i Velike Britanije.

Paralelno s tim, proizvođači vakcina širom svijeta već rada na dodatnom razvoju postojećih cjepiva kako bi ih prilagodili novim varijantama virusa. Ali, dobro je poznato koliko traju razvoj, testiranje, odobravanje i proizvodnja, piše “Žena“.

