Najbogatiji čovjek na svijetu ima pitanje kojim razotkriva prevarante: Veoma je efikasno!

Metodu i njeno funkcionisanje potvrdili su naučnici, a megauspješni Elon Musk koristi je na svakom razgovoru za posao kako bi odmah otkrio ‘prevarante’ za koje ne želi da radi u svojoj kompaniji.

Svaki uspješan direktor zna da zaposleni može da pomogne u izgradnji kompanije – ali i da poremeti njeno poslovanje. Dakle, koje su glavne osobine koje menadžeri za zapošljavanje treba da traže i kako ih uočiti među kandidatima?

Prema Elonu Musku, nije stvar u školi u koju ste išli ili vašem nivou obrazovanja.

– Nema potrebe da uopšte imate čak i fakultetsku diplomu, pa čak ni srednju školu – rekao je izvršni direktor Tesle tokom intervjua za Auto Bild.

Umjesto toga, Musk traži „dokaze o izuzetnim sposobnostima“ što se tiče zaposlenja.

– Ako postoje rezultati izuzetnih dostignuća, onda će se to vjerovatno nastaviti i u budućnosti – rekao je on.

Kako Elon Musk primjećuje lažljivca

Problem je u tome što svako može da kaže da je najbolji u svom poslu, ali može biti teško – a ponekad i nemoguće – znati da li govori istinu.

Srećom, Musk je svoje rejšenje otkrio na samitu 2017. Svakom kandidatu sa kojim intervjuiše postavlja isto pitanje: „Recite mi neke od najtežih problema na kojima ste radili i kako ste ih riješili.“

– Jer ljudi koji su zaista riješili problem tačno znaju kako su ga riješili. Oni znaju i mogu da opišu sitne detalje – objašnjava on.

Muskova metoda zavisi od ideje da će nekome ko iznosi lažnu tvrdnju nedostajati sposobnost da je ubjedljivo potkrijepi, pa želi da ih čuje kako korak po korak razjašnjavaju prepreke.

Naučnici: Muskova strategija djeluje!

Studija objavljena u Journal of Applied Research in Memori and Cognition prošlog decembra otkrila je nekoliko pristupa uočavanju lažova zasnovanih na tehnici razgovora za posao koja podržava efikasnost onoga što Musk radi godinama, prenosi CNBC.

Jedna takva tehnika, nazvana „Asimetrično upravljanje informacijama“ (AIM), osmišljena je da pruži ispitaniku jasna sredstva da istražitelju dokažu svoju nevinost ili krivicu pružanjem detaljnih informacija.

„Mali detalji su žila kucavica forenzičkih istraga i mogu istražiteljima pružiti činjenice koje će provjeriti i svjedoke koje treba ispitati“, napisao je Codi Porter, jedan od autora studije i viši predavač na Univerzitetu u Portsmouthu.

Konkretno, dodala je, anketari bi trebali dati jasna uputstva ispitanicima da će „ako daju duže, detaljnije izjave o događaju od interesa, istražitelj će biti sposobniji otkriti govore li istinu ili lažu“.

Porter i njen tim istraživača otkrili su da „kazivači istine“ obično žele da pokažu svoju nevinost i obično daju detaljnije informacije kao odgovor na takva uputstva.

– Naprotiv, lažovi žele da sakriju svoju krivicu. To znači da je veća vjerovatnoća da će strateški uskratiti informacije kao odgovor na AIM metodu. Ovde pretpostavljaju da će pružanje više informacija olakšati istražitelju otkrivanje njihovih laži, pa umjesto toga pružaju manje informacija – objasnio je Porter.

Ako želite posao, recite istinu i budite što detaljniji Studija je takođe otkrila da upotreba AIM metode može povećati vjerovatnoću otkrivanja lažova za skoro 70 procenata. Ovo su dobre vijesti za Musku – i druge menadžere za zapošljavanje koji usvajaju ovu naučno zdravu strategiju.

Kao što je Musk rekao, ono što zaista želi da zna je da li je kandidat zaista riješio problem za koji je tvrdio da ga je riješio.

– I naravno da želite da budete sigurni da je postignuto neko značajno dostignuće, da li su zaista odgovorni ili je neko drugi bio zaslužniji? Dodao je Musk.

Obično neko ko je zaista morao da riješi problem zaista razumije detalje i ne zaboravlja, piše “Espreso“.

