Jesu li ovo novi znakovi zaraze koronavirusom? Svaki četvrti pacijent ima “covid jezik” i promjene na ovim dijelovima tijela

Promjene na ustima, rukama ili nogama mogle bi biti najnoviji znakovi infekcije koronavirusom, sugerira nova studija. Istraživači su otkrili da je 25 posto pacijenata s Covidom-19 u aprilu 2020. godine imalo upalu jezika ili kvrge i čireve na jeziku. Štoviše, gotovo 40 posto tih pacijenata imalo je i crvenilo, peckanje te osip na dlanovima te stopalima.

Tim iz bolnice Universitario La Paz u Madridu upozorava da bi doktori i medicinske sestre trebali pregledati usnu šupljinu, šake i noge pacijenata za koje se sumnja da su inficirani koronavirusom kako bi im brže postavili dijagnozu.

Nalazi su objavljeni u ‘British Journal of Dermatology’ u obliku ‘istraživačkog pisma’ u septembru, ali su predstavljeni tek sada u utorak. U istraživanje je bilo uključeno 666 bolesnika s blagim do umjerenim simptomima Covida-19, liječenih između 10. i 25. aprila u Madridu.

