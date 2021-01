Novi soj korone je 50 posto zarazniji, ovo su njegovi simptomi

Novi soj već je prouzročio hilajde infekcija u Velikoj Britaniji, a brzo se proširio i drugim državama u svijetu. Nova varijanta koronavirusa koji je prvi put otkriven u Velikoj Britaniji prisutan je u 50 zemalja i teritorija, a novi južnoafrički soj u njih 20, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) prošli tjedan.

Nova varijanta koronavirusa koja je prvi put prijavljena u Velikoj Britaniji navodno je za 50 do 70 posto zaraznija od one koja trenutno cirkulira. Mutacije novog koronavirusa zabrinjavale su stručnjake od početka izbijanja pandemije.

Times now news navodi da novi soj izaziva uobičajene simptome kao što su vrućica, suhi kašalj te nedostatak zraka. No, do sada se pokazalo da nova varijanta covida izaziva još neke simptome kao što su:

proljev

bolovi u mišićima

mentalna zbunjenost

gubitak apetita

umor

glavobolja

Svi ti simptomi i ranije su bili povezani s covidom-19, ali dosadašnja izvješća sugeriraju da će novi soj vjerojatno biti zarazniji od prethodnih. Osim toga, prema dosadašnjim izvješćima, djeca imaju povećan rizik od zaraze novim sojem koronavirusom, jednako kao i odrasli, piše “Poslovni“.

