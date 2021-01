Progovorio o ženama pa šokirao javnost: Dr. Nestorović ovom izjavom osvojio ljepši spol

– I onda je došla ova korona. Ljudi su bili zaključani. I umjesto da se bave sek**om, što bi bilo pametnije, oni onda gledaju televiziju – rekao je doktor Nestorović.

Ova izjava jeste nasmijala neke, možda je i sam Nestorović izrekao u šaljivom kontekstu, ali sigurno je i mnogima zaparala uši.

U nastavku Nestorović je govorio i o gojaznosti, te je rekao da nekoliko kilograma viška nije problem za naše zdravlje.

– Žensko tijelo ima masne rezerve prvenstveno zbog trudnoće. Par kilogrma viška od savršenog nije problem, a i niko ni treba da bude savršen – rekao je Nestorović te dodao:

– Žena mora da bude mačkasta. Mora da ima nešto ženstveno u sebi. Prava žena mora da bude malo luda. Ona mora povremeno malo džigreicu da ti gricka. To je sve potpuno normalno. Mora da bude prava pravcata žena. Ne smije da ti bude dosadno s njom, jer to je suština cijele priče – objasnio je on, prenosi “Novi“.

