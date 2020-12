WHO je izdala zvanično upozorenje da je zbog pandemije virusa jedna česta bolest postala praktično neizliječiva: “Antibiotici više ne djeluju na nju, čuvajte se”

Lekari sada, naime, upozoravaju da se “supergonoreja” širi svijetom, a zamah joj je dao upravo Kovid-19.

Problem je, kako piše The Sun, toliko izmakao kontroli da se u sve uključila i SZO, a sve se dešava zato što, zbog trenutne pandemije korona virusa, mnoge bolnice u ogromnim mjerama koriste velike količine antibiotika. To je dalo zamah “supergonoreji”, koja svoje ime nosi zahvaljujući svojoj otpornosti na antibiotike, glasi objašnjenje SZO.

Problem sa mikroorganizmima koji postaju otporni na antibiotike već dugo je prisutan, a sada već imamo nekoliko “supermikroba”, koji taj superlativ “super” dobijaju zbog svoje otpornosti na antibiotik, pa je potrebno mnogo kompleksnije liječenje, koje uglavnom uključuje korišćenje više vrsta antibiotika ili eksperimentalnih lijekova.

U slučaju gonoreje, problem je u tome što se bakterija koja izaziva ovu bolest vremenom potpuno adaptirala na najbolji antibiotik kojim se ranije lako riješavala. Nauka je uspela da nađe alternativni lijek, azitromicin, ali u posljednje vrijeme, gonoreja više ne reaguje ni na njega.

– Prevelika upotreba antibiotika izazvala je antimikrobna svojstva gonoreje. Na samom početku pandemije kovida, jedan od najkorišćenijih lijekova bio je antibiotik po imenu azitromicin, koji se i inače često koristio kod respiratornih infekcija. Budući da je liječenje svega što nije urgentno praktično stalo za vrijeme pandemije, to se desilo i sa se*sualno prenosivim bolestima, pa su brojni pacijenti svoje probleme riješavali kod kuće. Tako je, zbog pretjerano raširene upotrebe antibiotika, došlo do porasta slučajeva supergonoreje – objašnjava za The Sun glasnogovornik SZO-a.

Broj slučajeva supergonoreje već par godina unazad raste, a sad je, kako kaže on, eksplodirao, dok efikasnog lijeka i dalje nema, pa se apeluje na ljude da praktikuju sigurne odnose.

ŠTA JE GONOREJA?

Gonoreja (u narodu poznata i kao triper ili kapavac) je visoko zarazna se*sualno prenosiva bolest i spada u najčešće se*sualno prenosive bolesti kod nas i u svijetu. Gonoreju izaziva bakterija Neisseria gonorrhoea (takođe se naziva i gonokok). Bakterija se prenosi spermom ili vaginalnim sekretom tokom nezaštićenog se*sualnog odnosa sa inficiranim partnerom. Ne prenosi se poljupcem.

Koji su simptomi?

Prvi simptomi obično nastaju u roku od 2 do 10 dana nakon infekcije bakterijom. U mnogim slučajevima gonoreja izaziva slabe ili čak protiče bez simptoma.

Simptomi gonoreje kod muškarca

U početku se javlja osjećaj golicanja ili peckanja u uretri (mokraćovod- kanal kojim urin izlazi spoljašnju sredinu- polazi iz bešike i završava se na vrhu pe*isa). Kasnije, mokrenje i e*ekcija postaju bolni i moguće je vidjeti bijeli ili žuti iscjedak iz penisa (kao kap- odatle naziv kapavac). Kako bolest napreduje- uretralni bol postaje jači a iscjedak sve veći i gušći.

Simptomi gonoreje kod žene

Simptomi su slabije izraženi kod žena, tako da infekcija često ostane neprimijećena (ili se razvije kod partnera prije nego sto se spoznaju simptomi kod žene). Infekcija zahvata grlić materice i ostale reproduktivne organe kao i uretru. Javlja se često mokrenje, bol pri mokrenju kao i bijeli ili žuti sekret iz vagine često neprijatnog mirisa, prenosi “Žena“.

