Poznati virusolog otkrio zašto imamo najviše smrtnih slučajeva od korona virusa u regionu

Bosna i Hercegovina je posljednjih mjeseci u više navrata ocijenjena kao zemlja koja ima najveću smrtnost u regionu uzrokovanu virusom SARS-CoV-2 koji uzrokuje oboljenje COVID-19.

Navešćemo samo ono posljednje rađeno od strane Univerziteta “Johns Hopkins” o stopi smrtnosti među zaraženima koji su nedvojbeno pokazali da je najgora situacija u Bosni i Hercegovini, gdje više od tri posto zaraženih i umre od COVID-19.

Prema njihovoj analizi, najbolja situacija je u Srbiji, gdje je smrtnost kod zaraženih manja od jedan posto (0,88).

Nažalost, za sve ovo vrijeme nadležne institucije i krizni štabovi nisu dali valjan odgovor zašto je stopa smrtnosti uzrokovana pandemijom COVID-19 u Bosni i Hercegovini toliko velika.

Stoga smo komentar zatražili od poznatog bosanskohercegovačkog virusologa Šukrije Zvizdića.

Prema njegovim riječima, broj umrlih je odraz stanja u društvu, stanja u zdravstvu u svim sredinama, a ne samo u velikim gradovima, zatim broju inficiranih, broju asimptomatski inficiranih, stanju u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, broju oboljelih, broju hospitaliziranih i broju teško oboljelih.

“Broj testiranih je mali, broj otkrivenih, a inficiranih je mali, broj epidemiološki obrađenih, a pozitivnih je sigurno nedovoljan. Malo je Covid ambulanti, kada se pacijenti telefonom i jave, preopterećeni ljekari ih liječe putem telefona. To rezultira da neki kasno dođu do bolnice i terapije, za posljedicu imamo to što imamo. Mnogi se liječe na svoju ruku, što je još jedna pogreška. Sve ovo doprinosi velikom broju umiranja inficiranih. Treba gledati na cijelu Bosnu i Hercegovinu, na stanje u manjim mjestima i razumjeti ovu situaciju”, pojasnio je Zvizdić.

Zaključno sa današnjim danom, u našoj zemlji registrovano je 102,330 slučajeva zaraze novim virusom. Umrlo je 3,457 osoba, dok se oporavilo 67,649.

