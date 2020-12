Smrtonosna gljivica rijetko oboljenje se širi u Indiji, a evo zašto sve više napada ljude koji su imali koronu

Prema navodima iz vodeće indijske bolnice za liječenje zaraženih korona virusom, riječ je o gljivci mukormikoza koja napada ljude sa oslabljenim imunitetom i koja je za 15 dana pogodila 12 njihovih pacijenata. Kod više od polovine njih došlo je do gubitka vida i propadanja nosa i kostiju vilice, a petoro je već umrlo.

Poređenja radi, u normalnim uslovma ova bolnica ne primi više od pet slučajeva ove gljivice godišnje.

– Do sada smo zabilježili smrtnost od oko 50 posto, infekcija je u nekim slučajevima zahvatila i mozak – saopšteno je iz bolnice u ponedjeljak.

Specijalista za ORL doktor Muniš Munjal kaže da, iako su alarmantne, infekcije ovom gljivicom nisu novost. Međutim, zabrinjavajuća novost je to što su njoj, kako se čini, podložniji kovid pacijenti.

– Svjedoci smo učestale pojave mukormikoze izazvane kovidom 19 sa visokim morbiditetom i mortalitetom koja nikada ranije nije viđena. Ovo je šokantna i alarmantna pojava – dodao je dr Munjal, a prenosi “Indian ekspres”.

Objašnjava da su kovid pacijenti posebno osjetljivi na ovu gljivicu koja se može nalaziti svuda – na biljkama, životinjama ili u vazduhu – zbog oslabljenog imunig sistema i velike količine steroida koje primaju.

– Ova gljivica dolazi u tijelo i uništava dio koji napadne. Post-kovid pacijentima se daje velika doza steroida kako bi se smanjio rizik od citokinske oluje, što olakšava gljivicama poput smrtonosne mukormikoze da napadnu orhganizam – kazao je dr Munjal.

Mukormikoza može preko korijena nosa da dođe do očiju i mozga, a ako ne bude na vrijeme otkrivena, za nekoliko dana može da dovede do smrti u 50 posto slučajeva. Takođe može da dovede do niza medicinskih problema, od gubitka vida, gubitka kostiju ili kozmetičke unakaženosti.

U jednom od nedavnih slučajeva mukormikoze izazvane koronom, tridesetdvogodišnji biznismen iz Delhija završio je sa „unakaženim“ licem. Iz bolnice je rečeno da je muškarac imao simptome začepljenog nosa na lijevoj strani, kao i otečene oči samo dva dana nakon što se oporavio od korone u toj ustanovi.

Analize su otkrile prisustvo veoma povišenih nivoa šećera i infekcija, kao i prisustvo gljivice mukormikoze.

– Snimanje magnetnom rezonancom otkrilo je da je infekcija već uništila značajan dio njegovih sinusa na lijevoj strani, oka, kosti gornje vilice i mišića, pa čak se proširila i na mozak! Tim ORL i očnih hirurga izveo je kompleksnu hiruršku intervenciju, a pacijent je bio na liječenju više od dvije sedmice – objavila je bolnica.

Ljekari u bolnici kažu da je slab imuni sistem kod oporavljenih kovid pacijenata vjerovatan razlog za alarmantnu učestalost zaraze gljivicama.

– Najvažnije je da moramo pažljivo da podignemo doze antimikotika na više od maksimalnih doza, ne dozvoljavajući unutrašnjim organima poput bubrega i jetre da se suoče sa oštećenjem. Herkulovski je poduhvat oživjeti imunološku sposobnost pacijenta sa korona virusom – navodi dr Prakaš Šastri, drugi čovjek odjeljenja intenzivne njege u Sir Ganga Ramu.

Prije korona virusa, mukromikozi je trebalo 15 do 30 dana inkubacije, ali poslije pojave kovida-19, inkubacija traje dva do tri dana.

Infektolog Atul Patel, koji je ranije upozorio da postoji opasnost od ozbiljnih infekcija uslijed korona virusa, rekao je da su u Indiji dosada registrovali ukupno 19 slučajeva mukromikoze među pacijentima koji su se oporavili od korone u prethodna tri mjeseca, piše “Blic“.

