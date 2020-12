Profesor Radulović kaže da su ovo ključni vitamini i minerali u zaštiti od infekcija, a evo kako komentariše njihovo dejstvo na Covid-19

“Što se tiče kovida, dobro je uzimati selen, magnezijum, a izuzetno je važno uzimati probiotike svakog dana. Kaže se da, ako se probiotici redovno koriste, onda imate znatno manju šansu da se razbolite od korone i veliku šansu da, ukoliko obolite, imate blažu kliničku sliku”, preporučuje prof. dr Tomislav Radulović, epidemiolog i specijalista za imunizaciju.

Kao veoma efikasan izdvaja vitamin C koji jača imuni odgovor organizma i treba ga uzimati do 2.000 miligrama dnevno i vitamin D.

“Posebno je vitamin D važan zimi kada se ne izlažemo Suncu pa veliki broj ljudi može da ima nedostatak ovog vitamina koji je veoma bitan za spriječavanje ozbiljne kliničke slike kovida, ali ga treba uzimati u velikim dozama. Mnogi stručnjaci, među kojima i imunolozi, kažu da treba piti 5.000 međunarodnih jedinica, a neki čak savjetuju i 10.000 međunarodnih jedinica”, ističe profesor i dodaje:

“U tom slučaju, ako dođe do infekcije, ona će biti blažeg oblika, što je posebno važno za starije koje imaju i druge bolesti i piju silne lijekove, a veoma su ugroženi od korone”.

Preporuka ljekara je i uzimanje B vitamina.

Koja hrana sadrži ove vitamine i minerale, koja je izvor probiotika?

Važno je znati da sljedeća grupa namirnica probiotike, žive mikrobne sastojke: kombuha (kombuča), jogurt, jabukovo sireće, kiseli kupus, kiseli krastavčići, miso supa, kefir, tempeh i meki sirevi.

Izvori selena su: govedina, jagnjetina, svinjetina, ćuretina, piletina, džigerica, tunjevina, brazilski orasi, jaja, sir, integralne žitarice, bijeli luk.

Primjera radi, jedno jaje u proseku sadrži 13.9 mcg selena, porrcija od 100 grama sira sadrži oko 15 mcg ovog minerala.

Preporučene doze selena:

djeca

od rođenja do 6 meseci: 15 mcg

od 6 do 12 meseci : 20 mcg

djeca od 1 do 6 godina: 20 mcg

djeca od 7 do 10 godina: 30 mcg

dječaci od 11 do 14 godina: 40 mcg

djevojčice od 11 do 14 godina: 40 mcg

odrasli

Muškarci preko 15 godina: 55 mcg

Žene preko 15 godina: 55 mcg

Trudnice: 60 mcg

Dojilje: 70 mcg.

Namirnice koje sadrže vitamin C: šipak, peršunov list, paprika – svježa, crna ribizla, ren, kelj, mirođija, karfiol, jagoda, limun, keleraba i pomorandža. Doktor je napomenuo da, ukoliko se unosi dovoljno ovog vitamina iz hrane, suplementi i nisu dovoljni.

Izvori magnezijuma su: crna čokolada, avokado, riba, zeleno lisnato povrće, orašasti plodovi i žitarice.

Preporučene dnevne doze magnezijuma:

djeca:

do 3 godine: 40-80 mg

4-6 godina: 120 mg

7-10 godina: 170 mg

odrasli:

muškarci: 270-400 mg

žene: 280-300 mg

trudnice: 320 mg

dojilje: 34 0mg.

Vitamina D ima u: ribi, punomasnim mliječnim proizvodima, goveđoj jetri, sojinom mlijeku, jegulji i ribljem ulju.

Preporučena dnevna doza za zdrave, odrasle osobe je 200-40 0IU. U terapiji stanja izazvanih nedostatkom ovog vitamina koriste se znatno veće doze. Kod oštećenja jetre ili bubrega potrebno je uzimati aktivan oblik vitamina D.

Vitamine B grupe sadrže: džigerica, bubrezi, mlijeko, meso, jaja, sirevi, ribe i školjke. tempeh (namirnica od fermentisanog sojinog zrna).

Primjera radi, dnevne preporučene doze jednog od vitamina iz grupe, B3 su:



odojčad:

od rođenja do 6 mjeseci: 2 mg

od 7-12 mjeseci: 4 mg

djeca:

Djeca 1-3 godine: 6 mg

Djeca 4-8 godina: 8 mg

Djeca 9-13 godina: 12 mg

Djeca 14-18 godina: 14-16 mg

odrasli:

Muškarci 19 godina i stariji: 16m g

Žene 19 godina i starije: 14 mg

Trudnice: 18 mg

Dojilje: 17 mg.

Na potrebne količine vitamina utiče ishrana, izloženost stresu, zdravstveno stanje kao i upotreba određenih lijekova, prenosi “Žena“.

