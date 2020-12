Treba li da se vakcinišu oni koji su preležali koronu: Doktorica odgovorila na pitanje koje sve zanima

Vakcina protiv korona virusa tema je o kojoj se priča u cijelom svijetu. Ono što mnoge zanima je da li će biti potrebno da se vakcinišu i oni koji su preležali koronu, prenosi “Novi“.

“To je delikatno pitanje, pošto u mojoj praksi u borbi sa Covidom posljednjih devet mjeseci, veliki broj ljudi sam liječila, ali imala sam i slučajeva gdje se infekcija Covidom vraćala. Ljudi su imali po dva puta PCR i brzim testovima potvrđenu infekciju i to nisu bili laki slučajevi već teški, sa obostranom upalom pluća, koja je prelazila u fibrozne oblike, gdje ljudi nisu mogli da dišu. I dan danas mučim muku sa nekim ljudima koje nikako da oporavim, koji su iz pune kondicije četiri-pet mjeseci po testovima plućne funkcije, nikako ne mogu da dođu do boljitka. Po mom stavu, ima smisla davati takvim ljudima vakcinu“, rekla je dr Tatjana Adžić Vukićević gostujući u emisiji Hit Tvit.

Ona je istakla i da je ovaj virus veoma opasan, te da je mutirao.

“Ovaj virus je nepredvidiv, on nije isti kao što je bio u martu, sada se razlikuje u decembru, ne znam kakav će da bude na proljeće. Ono što grubo kažemo u javnosti, on je mutirao, daje različite kliničke slike bolesti, različito se manifestuje kod ljudi. Praktično se borimo sa jednim vrlo opasnim, nevidljivim neprijateljem“.

Pojedini ljekari nagovijestili su da ćemo možda morati da se svake godine revakcinišemo protiv korone.

“Takva saznanja nemam, ali svih ovih prethodnih godina, kada se pojavio svinjski grip i kada je u našoj zemlji takođe bilo mnogo bolesnih, i te kako imalo smisla revakcinisati ljude, sa posebnim akcentom na hronične bolesnike, gdje vakcina, govorim o vakcini protiv sezonskog gripa, i te kako ima smisla.”

Kada je riječ o ljudima koji su alergični na penicilin, recimo, i koji neće smjeti da prime vakcinu, dr Adžić Vukićević kaže:

“Svakako će morati da bude selekcija pacijenata, morat će struka da da poseban stav kako tretirati te ljude. Postoje različiti stavovi o tome u svijetu, da li će se davati neki drugi profilaktički antivirusni lijekovi umjesto vakcina, ali to sada, u ovom trenutku nisu usaglašeni stavovi“.

Govorilo se i o tome da pojedine grupe ljudi, poput starijih od 60 godina, neće smjeti da primaju vakcine protiv korona virusa.

“Postoje neke kontraindikacije za određene grupe ljudi, ali svakako će, kao što se naširoko primjenjuje i vrši vakcinacija protiv sezonskog gripa, tako će se sigurno i na širokom broju ljudi primjenjivati i ova vakcina“.

