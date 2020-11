Englezi ga zovu genije, on tvrdi da je predvidio pandemiju, a evo šta kaže na pitanje – kada će kraj globalne zdravstvene krize

Mladi istraživač je studirao matematičku biologiju na Univerzitetu Dandi, a prvi akademski rad, u kojem je proučavao širenje raka, objavio je sa 16 godina, piše “Kent lajv”.

Lokalne novine u Škotskoj nazvale su ga tada genije za genetiku, a on kaže da je u raznim podkastovima upozoravao da će svet prerano odustati od zaključavanja, što će izazvati ciklus ponavljanja virusa, koji će trajati najmanje dvije godine, piše “Miror”.

Napomenuo je da će vakcina dati rezultate ako se budu vakcinisalo četiri petine svjetske populacije.

Naučnik koji je iznosio i kontroverzne i prilično direktne stavove, odrastao je u Škotskoj i Njemačkoj, kaže da je sve do sada tačno predvidio, a da bi pandemiju jedino mogla da zaustavi pravilna samoizolacija u trajanju od najmanje godinu dana.

Istakao je su mjere predstrožnosti ključne u borbi sa koronom i da svako mora da ih se pridržava, i zbog sebe i zbog drugih.

Boluje od autoimune bolesti, a od marta skoro da nije napuštao kuću, osim kada bi prošetao psa na plaži ili sa partnerom išao u nabavku osnovnih stvari.

“Prilično je žalosno što je 2020. morala da se dogodi globalna zdravstvena kriza da bi se ljudi podsjetili da moraju da peru ruke. To je tužno. Ne smatram da ljudi sami shvataju koliko rijetko na dnevnoj bazi peru ruke. To samo pokazuje koliko ljudi misle da su nepobjedivi“, rekao je.

Ranije je prognozirao statistiku zaraze i smrtnih slučajeva, a sada kaže da je teže prognozirati jer se ljudi manje pridržavaju mjera. Naglasio je da se pretpostavlja da se pandemija neće završiti ako se ne primjeni strategija suzbijanja virusa. Dodao je da se nada da je njegova pretpostavka pogrešna.

“Razvit ćemo mehanizme da se sa virusom bolje nosimo, ali on neće nestati. Moramo da zaustavimo sve. Potrebno nam je zaključavanje od 12 mjeseci. Znam da će to imati ogroman efekat na prihode ljudi, njihove živote, ali to nam je potrebno“, rekao je i dodao da će se tako smanjiti kretanje ljudi, a da smanjenje mjera (zaključavanje) nije dobro, kao i da smanjenje slučajeva zaraze i smrtnih ishoda nisu dovoljno razlozi za to.

Pretpostavke iznosi na osnovu analize ponašanja, stope zaraze….

“Nisam virusolog niti imunolog, ali na kraju ja sam naučnik koji je veoma zaljubljen u empirijske dokaze. Pronicljiv sam i nekonvencionalan. Ponekad pretpostavljam i nađama i jasno mi je kada to radim“, rekao je i dodao da se ne mogu sve nade polagati u vakcinu jer se ne zna koliko će biti efikasna kao i da se od mjera nošenje maski, pranja ruku i držanje fizičke distance ne smije odustati, prenosi “Žena“.

