Naučnici su ispitivali nivo antitijela i došli do šokantnog zaključka: Kod koga najbrže opada i da li će morati da dobijaju i pomoćnu vakcinu?

Medicinska istraživanja su uglavnom kroz istoriju imala jedinstven pristup, spajajući žene i muškarce, uprkos sve većim dokazima da se polovi razlikuju u načinu na koji se bore protiv bolesti. No, izgleda da je korona virus bio prekretnica, jer je veća vjerovatnoća da će žene biti zaražena, ali smatra se da muškarci imaju duplo veće šanse da umru od posljedica virusa.

Studija, koja još uvijek nije recenzirana, pratila je skoro šest mjeseci 308 osoba zaposlenih u bolnicama Univerziteta u Strazburu koji su imali pozitivan test na korona virusa, a većina njih imala je blage simptome bolesti.

Nivo antitijela mjeren je uz pomoć tri različita testa i to sva puta tokom perioda od 172 dana. Na prvom mjerenju muškarci stariji od 50 godina i oni sa indeksom tjelesne mase (BMI) većim od 25 pokazali su najviši nivo antitijela. Na drugom mjerenju, nivoi antitijela opali su više kod muškaraca nego kod žena, bez obzira na godine i BMI, zaključili su istraživači.

“Naše istraživanje pokazalo je da iako muškarci u početku imaju jači odgovor, njihov pad nivoa antitijela je vremenom mnogo brži, dok je kod žena nivo bio daleko stabilniji“, rekla je Samira Fafi-Kremer, načelnica virusologije u bolnici Univerziteta u Strazburu i jedan od autora studija.

Olivier Švarc, jedan od autora studije, rekao je da opadanje nivoa antitijela zavisi i od toga koliko je visok nivo bio prisutan na početku.

“Ukoliko je nivo antitijela viši, opadanje će biti brže, ali još ne znamo zbog čega tačno“, ističe Švarc.

Doktorica Sabra Klajn sa centra za žensko zdravlje Univerziteta “Džons Hopkins” ističe da bi naučnici koji rade na razvoju vakcine trebalo da analiziraju i uporede odgovor muškaraca i žena na virus tokom vremena, jer će se vjerovatno opadanje antitijela kod muškaraca javljati i nakon vakcinacije.

“Možda će muškarcima biti potrebna druga pomoćna vakcina da bi se održao imunitet na virus“, akcentovala je.

Razumijevanje imuniteta na korona virus još uvijek nije u potpunosti jasno. Naučnici su upozorili da antitijela, koja stvaraju B-ćelije, jesu ključna za odbranu, ali nisu jedino oružje koji imuni sistem primjenjuje. Naime, tu su i takozvane T-ćelije, čiji je zadatak da zadatak da stimulišu proizvodnju B-ćelija i unište respiratorne ćelije u kojima virus živi.

“Nisam iznenađena da što može da dođe do razlika u intenzitetu imunološkog odgovora, jer se to dešava i sa drugim infekcijama, ali su nam svakako potrebna dodatna istraživanja. Vjerovatno je da će memorijske T-ćelije biti sačuvane nakon infekcije (ili vakcinacije) i moći će da podrže imuni odgovor u slučaju sekundarne infekcije, kao što je to slučaj kod mnogih drugih virusnih infekcija, ali za to još nemamo dokaza“, zaključia je dr Sabina Ortlet Priđone sa Univerziteta Radboud u Holandiji, prenosi “Žena“.

Facebook komentari