Dr Ljiljana Sofronić Milosavljević otkriva sve o antitijelima i virusu: Kako organizam stvara antitijela i od čega sve zavisi

Institut za primjenu nuklearne energije INEP od pojave korone intenzivno prati i istražuje imunitet i uspeli su da od marta do juna naprave test koji se primjenjuju za epidemiološke studije u zemlji.

Imunolog dr Ljiljana Sofronić Milosavljević objasnila je gostujući u Beogradskoj hronici da su pratili pacijente i imali prilike da vide da pojava antitijela zavisi od doze infekcije kojoj je neko bio izložen, od tzv. afiniteta kojim se receptor vezuje za pojedinačne ćelije u našem organizmu i od kompententnosti imunskog odgovora.

“Desi se u našem organizmu, postoje prirodna antitijela koja pripadaju IGN klasi i koja su u par slučajeva, što sam ja vidjela, bila veoma moćna i veoma visokog afiniteta i prema koronavirusu, tako da može postojati pretpostavka da mogu da preduprede pojavu znakova infekcije”.

OD ČEGA ZAVISI STVARANJE ANTITIJELA?

Dr Ljiljana Sofronić Milosavljević kaže i da različiti ljudi antitijela stvaraju različitom brzinom. Ta brzina, kako je objasnila, zavisi od njihovih godina, od doze infekcije i od kompententnosti imunskog sistema, jer je on kod starih, oboljelih od karcinoma ili drugih autoimunskih bolesti narušene kompententnosti i onda sporije stvara takva odbrambena antitijela.

“Prije svega mogu da govorim o tome o pouzdanosti testa čije sam stvaranje pratila i čiju primjenu gledam i uvijek bi ponovila rezultate i uvek bi ih ponovila i posijle dvije sedmice. Mi vjerujemo da su naši testovi pouzdani preko 90 posto”, istakla je Sofronić Milosavljević.

Naglasila je i da naši naučnici iz imunologije prateći imunski odgovor kod bolesnika sa koronom bilo da su lakši, srednje teški ili teški imaju dobru predstavu šta se dešava u tom imunskom odgovoru.

“I ti pacijenti će imati zaštitna antitijela, najveći broj pacijenata je prebolio koronu veoma uspješno i pošto virus slabo mutira biće dosta dobro zaštićeni duži vremenski period”, pojasnila je doktorica.

Rekla je i da je čula lično pominjanje samo nekoliko slučajeva da su drugi put dobili koronu, ali predlaže da, ako je riječ o više slučajeva da takvi pacijenti uđu u jednu ozbiljnu studiju gdje se može provjeriti njihov imunski odgovor.

Ono u šta čvrsto vjeruje je da će boljitak u budućnosti biti utoliko što će sve više ljudi sada preboljeti i da će doći vakcina i da će sve više ljudi biti vakcinisano.

VAKCINISANJE VIŠE PUTA?

Na pitanje da li ćemo se vakcinisati više puta, odgovorila je da to zavisi od prirode vakcina o čemu će se, kako je rekla pričati u decembru i januaru dok dobiju podatke koja će nam vakcina biti dostupna i šta sadrži.

PRIRODNI IMUNITET NA KORONU

Sofronić Milosavljević ukazuje da ne postoji način da se imunski sistem okrivi ili da se kaže da je on toliko dobar da neko bude zaštićen od korone. Tako nešto ne postoji.

“Imunski sistem je dobar i on mora da se pokrene i da se bori protiv novog napadača i on se bori tako što redom uključuje razne ćelije. Prvo uključuje one ćelije koje pripadaju tzv. urođenom imunskom odgovoru a onda one koje su u drugom redu odbrane i pripadaju tzv, adaptivnom imunskom odgovoru”, naglasila je imunolog.



OD INFEKCIJE DO IMUNSKOG ODGOVORA PROĐE OKO 3 SEDMICE

U svakom slučaju, kako je objasnila, vrijeme od infekcije do aktiviranja čitavog imunskog odgovora potrebno je da prođe vrijeme od tri sedmice do mejsec dana nekom malo kraće što se tiče pojave antitijela i aktivacije drugih ćelija koje među sobom sarađuju.

Dodaje da je zato potrebna neka terapija u međuvremenu i da postoje prirodna antitijela i prirodne ćelije koje u prvoj liniji odbrane deluju. Kad se uključe iz drugog reda odbrane one su specifične, one su ubitačne baš za taj virus i onda organizam to dugo pamti i štiti nas od sljedećeg kontakta sa virusom.

“To radi infekcija, to radi vakcina. Znači samo neka pravilna ishrana tokom života. Ono što niko ne radi tokom života, jer je i to dosta skupo i to niko ne radi dok je zdrav, a to je da provjeri koje su komponente imunskog odgovora su u pravom broju i na pravom mjestu”, zaključila je imunolog dr Ljiljana Sofronić Milosavljević, prenosi “Žena“.

