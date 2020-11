Istraživali su kako tečnost za ispiranje usta utiče na Covid-19: Evo šta se desilo za 30 sekundi, ali samo u laboratoriji

Tečnost za ispiranje usta može da ukloni koronu 30 sekundi nakon izloženosti virusu, pokazalo se u laboratoriji.

Preliminarni rezultati objavljeni su pre kliničkog ispitivanja o tome koliko ovo sredstvo može da smanji nivo korona virusa u pljuvački pacijenata. Sa Univerziteta Kardif poručuju da vode za ispiranje koje sadrže najmanje 0.07 procenata cetipiridinijum-hlorida pokazuju obećavajuće znakove da se mogu boriti protiv korone.

Izvještaj sa naslovom “The Virucidal Efficacy of Oral Rinse Components Against SARS-CoV-2 In Vitro” čeka recenziju, ali podržava prošlonedelju studiju koja je došla do istih rezultata o dejstvu tečnosti na virusno opterećenje u ustima, piše “Science focus”.

Nastavak studije obavit će se u Univerzitetskoj bolnici u Velsu u Kardifu, a njeni rezultati biće objavljeni u prvoj polovini naredne godine. Pokazalo se zasada da sam etanol nije dovoljan u borbi sa koronom već da su za optimalnu efikasnost neophodna određena esencijalna ulja.

“Iako tečnosti za ispiranje usta efikasno uništavaju virus u laboratorijskim uslovima, moramo da vidimo da li one djeluju i na pacijente i to je poenta kliničke studije koja je u toku”, rekao je za PA agenciju dr Tomas.

Napomenuo je da studija neće dati nikakve dokaze o prenosu virusa među ljudima, jer je za to potrebno drugačije istraživanje. Ali će se zato studijom otkriti koliko djeluje dejstvo jedne upotrebe “vode za ispiranje”.

Trenutni rezultati su pozitivan korak i veoma ohrabrujući, prenosi “Žena“.

Facebook komentari