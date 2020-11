Farmaceutska kuća objavila senzaciju: Efikasnost vakcine veća od 90 posto

Vakcina protiv koronavirusa sve nam je bliže, sudeći prema najnovijim vijestima iz “Pfizera”, koji je objavio da je njihova vakcina u trećoj fazi ispitivanja pokazala efikasnost veću od 90 posto!

To je mnogo veća efikasnost od one kojoj su se stručnjaci nadali. Kako prenosi “Guardian”, regulatori su ranije najavili da bi odobrili vakcinu koja pokazuje efikasnost od 50 posto, odnosno da je zaštitila od bolesti pola onih koji su je dobili.

Ove optimistične vijesti dolaze nakon vikenda u kojem je svijet premašio 50 miliona zaraženih koronavirusom.

Iz “Pfizera” kažu i da nije bilo ozbiljnih nuspojava, piše “New York Times”.

– Ovo je velik dan za nauku i čovječanstvo. Prvi set rezultata iz treće faze kliničkog ispitivanja naše vakcine pokazuje rane dokaze da vakcina može zaštititi od Covida-19 – rekao je direktor “Pfizera” Albert Bourla.

Ispitivanje se nastavlja pa je moguće da se efikasnost još poboljša. Treća faza ispitivanja uključivala je više od 43.000 ljudi, a podaci pokazuju da su oni iz raznih etničkih grupa imali isti nivo zaštite.

Podatke o efikasnosti vakcine prikupljat će do sredine mjeseca, a tada će se vakcina poslati na brzo odobravanje američkoj Agenciji za hranu i lijekove, piše “New York Times”. Moguće je da prve doze za zdravstvene radnike budu spremne do kraja godine. Iz kompanije su rekli da bi do kraja godine mogli imati dovoljno doza za 15 do 20 miliona ljudi.

U trećoj fazi ispitivanja je 11 vakcina, a od toga su četiri u SAD-u. “Moderna”, koja koristi sličnu tehnologiju, tako bi mogla dobiti slične rezultate o efikasnosti, ali se njihovi rezultati očekuju kasnije tokom novembra, prenosi “Slobodna-Bosna“.

