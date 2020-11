Kada će se život vratiti u normalu? To se pita planeta, a ovo je odgovor profesora koji je otkrio Ahilovu petu korone

Prema njegovim riječima, u Hrvatskoj se do kraja mjeseca može očekivati 1.500 žrtava korona virusa, pa je apelovao da se moraju primjenjivati odlučnije i konkretnije mjere, piše “Večernji“.

“Treba zatvoriti barove, noćne klubove, restorane i sportske objekte koji nisu neophodni, znači – gdje god možemo da spriječimo susret ljudi u većim grupama”, rekao je za “Radio Sjeme” i dodao da ovim privrednim granama treba dati obeštećenje u ekonomskom iznosu od 70-80 posto njihovog prometa prošle godine.

“Tako ljudi koji rade u tim granama neće stradati”, istakao je.

Kako je dodao, pomenutu projekciju napravio bi uz računjanje da bi dnevno bilo 32 umrlih od kovida, ali je napomenuo da taj broj može da bude i veći.

“Pozitivno i optimistično jeste da, ako se budemo ponašali u skladu s mjerama održavanja distance i nošenja maski i ako se pridržavamo preventivnih mjera, do proljeća ćemo preko vakcine doći do veće ili kompletne kontrole širenja ovog virusa, te ćemo se sljedeće godine vraćati u normalan život, najvjerovatnije do kraja 2021. godine. U 2022. ući ćemo sa snažnijim, optimističnijim i hrabrijim pristupom”, naglasio je.

Prof. dr Ivan Đikić radi na Gete institutu u Frankfurtu, svih mjeseci pandemije komentariše goruća pitanja i iznosi rezultate istraživanja. Njegove tvrdnje o Ahilovoj peti korone bila su veoma zapažena.

