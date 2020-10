Poznata hrvatska doktorica: “Razgovarala sam sa jednim od vodećih svjetskih virusologa i evo šta mi je rekao o novom karantinu, traženju kontakata i mjerama izolacije”

“Broj novozaraženih koronavirusom se eksponencijalno širi i možemo očekivati dalji porast pozitivnih pacijenata. Logično je da se prisjećamo kako je to izgledalo u martu. Izgubili smo 4 do 5 mjeseci. Ljeto nam je dalo priliku da pokušamo da suzbijemo zarazu i mi to nismo uradili“, rekla je Sršen, prenosi “Žena“.

Uprkos tome što današnje brojke u Italiji nisu naivne – virus je juče detektovan kod preko 19.000 hiljada ljudi, u martu je primjera radi bilo 26 hiljada hospitalizovanih pacijenata.

“Njih 4, 5 hiljada je bilo na reanimaciji. Nismo znali ni kako se radi. Danas je od svih briseva koji se rade – njih 9 do 10 posto pozitivno. Od pozitivnih slučajeva njih 95 su potpuno asimptomatični, ne bi ni znali da su zaraženi. Virus se širi među mladom populacijom“, objasnila je.

Ova doktorica otkrila je i da je razgovarala sa jednim od vodećih svjetskih virusologa koji joj je rekao da u naučnom smislu nema nikakvog smisla pretjerivati u traženju kontakata zaraženih i stavljanja u izolaciju.

Sršen je dodala i da vjeruje da bi još jedno “zaključavanje” bilo katastrofalno po privredu, ali i psihu ljudi. Smatra da je potrebno smanjiti sportske aktivnosti, zatvoriti teretane i sportske centre, kafiće i restorane i druga mjesta gdje su moguće zaraze među mlađom populacijom.

“Iako imamo eksponencijalni rast, na reanimaciji je danas u pokrajini Veneto oko 45 pacijenata. Smrtnost od Kovida 19 je od 0,3 do 0,6 psoto. Želim da naglasim da biti pozitivan ne znači da ste vektor zaraze i da ste bolesni“, objasnila je i dodala da je neophodno izbjeći ponovno “zaključavanje“.

